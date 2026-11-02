Was Sammer bei Kovac nicht akzeptieren kann

Matthias Sammer lobt die Arbeit von Niko Kovac und weist jegliche Kritik am BVB-Cheftrainer zurück. Eine Sache kann Sammer überhaupt nicht nachvollziehen.

Matthias Sammer hat einmal mehr in höchsten Tönen von BVB-Cheftrainer Niko Kovac geschwärmt und dem gebürtigen Berliner den Rücken gestärkt. Vor allem der Umgang von Kovac mit seinen Spielern begeistert Sammer sehr.

„Er ist wie ein Gentleman – auch zu den Spielern. Er hat ein Auftreten. Wir sagen immer: People Management ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je und reden trotzdem nur über Taktik. Das ist übertrieben jetzt, was ich sage, aber diese Menschenführung und Glaubwürdigkeit, die er hat, ist besonders […]“, sagte der Europameister von 1996 bei Sky90.

Matthias Sammer schwärmt von Niko Kovac Matthias Sammer schwärmt von Niko Kovac © IMAGO/STEINSIEK.CH

Sammer spricht von „Wahnsinn“

Seit Kovacs Amtsantritt im Februar 2025 haben sich bei Borussia Dortmund auf und neben dem Platz viele Aspekte positiv entwickelt. „Die Grundlagen, seitdem er da ist, die sind Wahnsinn“, bekräftige Sammer.

Kovac hatte den BVB in der Saison 2024/25 noch in die Champions League geführt und in der vergangenen Spielzeit die Vizemeisterschaft gesichert. In der laufenden Saison liegen die Schwarz-Gelben nach acht Spieltagen punktgleich mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze.

Kovac? „Kann es nicht akzeptieren“

Trotz der sportlichen Positiv-Entwicklung werden immer wieder Stimmen laut, die dem BVB einen unattraktiven Spielstil attestieren und auch deshalb Kritik an Kovac äußern. Davon will Sammer allerdings nichts wissen. „Ich kann es nicht akzeptieren, wenn in Deutschland, man spricht von Raunen und so, das ist alles nicht greifbar. Das kann ich nicht nachvollziehen.“

Sammer ist seit vielen Jahren als externer Berater des Managements von Borussia Dortmund tätig. Kovac weist seit seinem Amtsantritt einen starken Punkteschnitt von 2,00 vor.

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