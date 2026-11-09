Uli Hoeneß sieht sich nach den jüngsten Toren von Lennart Karl bestätigt. Seine Methode hat beim FC Bayern schon häufig funktioniert. Doch der Fall des 18-Jährigen wirft eine grundsätzliche Frage auf.

Uli Hoeneß muss man eines lassen: Der Mann weiß genau, was er tut. Und meistens weiß er auch, was er mit seinen öffentlichen Aussagen auslöst.

Dass der Ehrenpräsident des FC Bayern nun sogar für sich reklamiert, an 50 Prozent der Tore von Lennart Karl beteiligt gewesen zu sein, mag etwas vermessen klingen. Ganz von der Hand zu weisen ist der Gedanke dahinter allerdings nicht.

Lennart Karl musste sich von Uli Hoeneß provokante Kritik anhören Lennart Karl musste sich von Uli Hoeneß provokante Kritik anhören © IMAGO/Sven Simon

Denn der Klub-Patron verfolgt seit Jahrzehnten eine Methode, die im Fußball durchaus ihre Berechtigung hat: Junge Spieler werden öffentlich gereizt, gelegentlich provoziert und dadurch im Idealfall zu besseren Leistungen angespornt.

Die Methode Hoeneß

Bei Bastian Schweinsteiger funktionierte das beispielsweise. Hoeneß kritisierte einst dessen mangelnde Ernsthaftigkeit, später bezeichnete er ihn sogar als Mitläufer. Der spätere Weltmeister entwickelte sich bekanntlich trotzdem – oder womöglich auch ein Stück weit deswegen – zu einem Weltklassespieler.

Natürlich wäre es zu einfach, seine außergewöhnliche Karriere allein auf die Erziehungsmaßnahmen von Hoeneß zurückzuführen. Der Patriarch hat aber mit seiner direkten Art über Jahrzehnte immer wieder Spieler erreicht.

Stefan Effenberg, der diese Form der Menschenführung aus seiner eigenen Bayern-Zeit kennt, erklärte am Sonntag im SPORT1-Doppelpass, was hinter Hoeneß’ Vorgehen steckt: „Ein Tor gegen Atlético und jetzt ein Tor gegen Mainz, das ist doch die Antwort. Genau das will er doch mit so etwas.“

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Schon früher habe Hoeneß immer wieder einzelne Spieler herausgegriffen und damit Reaktionen provoziert, erinnert sich Effenberg. Entscheidend sei, dass die Betroffenen ihren Ärger nicht öffentlich austrügen oder sich beleidigt zurückzögen, sondern auf dem Platz antworteten. „Und genau die Antworten musst du darauf auch geben“, sagt der SPORT1-Experte.

Das klingt schlüssig. Und Karl liefert mit seinen jüngsten Auftritten tatsächlich Argumente für diese Sichtweise. Doch damit ist nur ein Teil der Geschichte erzählt.

Ein Talent zwischen Lob und Tadel

Zur Erinnerung: Nachdem Karl infolge seiner Verletzung und der verpassten WM sportlich ins Hintertreffen geraten war, gerieten zunehmend auch seine Außendarstellung und sein Privatleben in den Fokus.

Hoeneß forderte mehr Demut, warnte vor einem übertriebenen Superstar-Gehabe und kündigte ein ernstes Gespräch an. Sportvorstand Max Eberl verteidigte Karl zunächst noch, verschärfte nach dem Pokalspiel gegen Magdeburg allerdings ebenfalls den Ton und sprach von Fehltritten sowie einem sportlichen Loch. Dabei hatte Karls Leistungskurve bereits wieder nach oben gezeigt.

Dann schaltete sich Michael Ballack ein. Der prominente Berater des Youngsters kritisierte die öffentlichen Aussagen der Bayern-Verantwortlichen – und befeuerte damit die ohnehin aufgeheizte Debatte zusätzlich. Eberl zeigte sich irritiert.

Karl antwortet – und wird zum Reizthema

Schließlich folgte Karls großer Auftritt bei Atlético Madrid. Ein starkes Spiel, ein freches Tor – und ein demonstrativer Jubel, der offensichtlich als Botschaft verstanden werden konnte.

In der Mixed Zone wurde der Fall zum Reizthema. Während Eberl die Geste gar nicht wahrgenommen haben wollte und Tom Bischof keine Erklärung liefern konnte, sorgte schon die journalistische Nachfrage innerhalb des Bayern-Trosses für Unmut. Aus einem eigentlich erfreulichen sportlichen Comeback war längst eine Affäre geworden.

Und nach dem nächsten Karl-Tor in Mainz erklärte Hoeneß am Sonntag im Bayerischen Fernsehen gewissermaßen seinen Anteil an der Leistungssteigerung. So weit, so nachvollziehbar.

Wer gibt beim FC Bayern den Ton an?

Die entscheidende Frage lautet allerdings: Wo ist bei dieser ganzen Angelegenheit eine Strategie, zumindest aber eine abgestimmte Taktik des FC Bayern zu erkennen? Denn während Hoeneß öffentlich die Zügel anzieht und Eberl zwischen Verständnis, Kritik und neuerlichem Lob schwankt, äußern sich andere wichtige Personen auffällig anders.

Aaron Danks beispielsweise, der Karl im täglichen Training erlebt und derzeit Vincent Kompany vertritt, hatte den Nachwuchs-Star bereits vor dessen Toren ausdrücklich in Schutz genommen. Nach dem Sieg bei Atlético lobte Danks die Leistung des 18-Jährigen ausdrücklich. Der Treffer sei lediglich die Zugabe gewesen. Mit anderen Worten: Aus Sicht des Trainerteams hatte Karl seine Aufgaben bereits ordentlich erfüllt. Ähnlich äußerte sich Harry Kane nach dem Sieg in Mainz.

Und Eberl? Der bezeichnete Karl nach dessen neuerlichem Treffer plötzlich wieder als rotzfrechen Spieler, der unbekümmert sein Ding durchziehe.

Das alles muss sich nicht zwangsläufig widersprechen. Natürlich kann ein junger Fußballer auf dem Platz frech auftreten und sich außerhalb des Rasens trotzdem zurückhaltender verhalten. Aber genau diese Unterscheidung müsste der FC Bayern dann auch geschlossen und nachvollziehbar vermitteln. Davon ist bislang wenig zu erkennen.

Das Dilemma der Bayern-Bosse

Für Karl entsteht dadurch eine bemerkenswerte Situation. Auf der einen Seite steht mit Hoeneß der mächtigste Mann des Vereins, der ihm öffentlich eine Lektion in Sachen Demut erteilen möchte. Auf der anderen Seite stehen wichtige Bezugspersonen aus seinem unmittelbaren sportlichen Umfeld, die ihm Vertrauen schenken, seine Leistungen hervorheben und ihm damit signalisieren, dass er auf dem richtigen Weg ist.

Warum sollte der 18-Jährige also ausgerechnet der strengsten Stimme das größte Gewicht beimessen? Er könnte sich ebenso gut auf jene berufen, die ihn täglich erleben und seine Entwicklung positiv beurteilen. Genau darin liegt das Problem. Er kann sich das passende Feedback aussuchen.

Hoeneß hat jedes Recht, einen jungen Spieler zu kritisieren. Seine Erfahrung, seine Verdienste und sein Gespür für die Mechanismen des Profifußballs sind unbestritten. Und selbstverständlich müssen auch hochbegabte Talente lernen, mit Kritik umzugehen.

Aber wenn ein Verein öffentlich unterschiedliche Botschaften aussendet, darf er sich nicht wundern, wenn ein junger Spieler selbst entscheidet, welche davon er ernst nimmt.

Die jüngsten Tore beweisen, dass Karl auf dem Platz Antworten geben kann. Sie beweisen nicht, dass Hoeneß mit jeder seiner Aussagen richtig lag. Und vor allem beantworten sie nicht die viel wichtigere Frage, wie der FC Bayern sein außergewöhnliches Talent künftig führen möchte.

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