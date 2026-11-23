Der DFB-Sportchef glaubt an die Rückkehr des Nationalspielers auf Top-Niveau, auch Lothar Matthäus äußert sich positiv.

Rudi Völler zeigt sich inmitten des Wirbels um Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala zuversichtlich, dass der Zauberfuß wieder sein einstiges Weltklasse-Niveau erreichen wird. „Ich bin da optimistisch. Er hat es vorher gezeigt, obwohl er die Krankheit hatte“, sagte der DFB-Sportdirektor bei RTL/Sky Sport.

„Wir brauchen Jamal auch in der Nationalmannschaft“, betonte Völler: „Er hat gezeigt, was für ein außergewöhnlicher Spieler er ist. Selbst am Freitag, als er eingewechselt wurde. Er hat trotzdem dieses Außergewöhnliche, diese Geschwindigkeit bei der Ballan- und Ballmitnahme und dieses Dribbling im Strafraum“, führte der 66-Jährige aus.

Mit dieser Qualität hätte Musiala bei seinem Comeback für Bayern München am vergangenen Freitag gegen den 1. FC Köln (1:1) auch „fast noch das 2:1 erzielt. Deshalb sollte man trotzdem hoffen und auch daran glauben, dass es wieder so wird“, sagte Völler.

Musiala, der an einer eine neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet, ist beim deutschen Rekordmeister Gegenstand heißer Debatten. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte die Diskussion nach dem Köln-Spiel eskaliert, als er Musialas Leistungsfähigkeit öffentlich infrage stellte und über mögliche Anpassungen bei dessen Vertrag sprach.

„Jamal will nur Fußball spielen“, sagte Lothar Matthäus bei RTL/Sky Sport und betonte: „Natürlich leidet er, denn für einen Spieler ist es das Schlimmste, wenn an dir gezweifelt wird, aber trotzdem noch die Erwartungen da sind.“ Auch er sei „überzeugt, dass er zurückkommt“, betonte der deutsche Rekordnationalspieler. Sicher sein könne man da nie, meinte Matthäus, Musiala werde aber „alles dafür tun, um die Zweifler und Kritiker zu überzeugen. Dafür ist er zu ehrgeizig und dafür liebt er den Fußball zu sehr.“

Von den Bayern forderte Matthäus (65), Musiala „jede Unterstützung“ zu geben. „Zu einem späteren, besseren Zeitpunkt kann man sich dann vielleicht zusammensetzen. Aber jetzt wird alles auf Musialas Schultern ausgetragen.“