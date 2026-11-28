Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt trennen sich in einem unterhaltsamen und schnellen Spiel mit 2:2. Die SGE hält ihre Serie damit aufrecht, auch wegen einer zurückgenommenen Roten Karte gegen die Hessen.

Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart fehlt im Rennen um die Europapokalplätze nach einem unterhaltsamen Duell der Schwung des Siegens. Ein 2:2 (1:1) beim VfB half den seit fünf Pflichtspielen ungeschlagenen Frankfurtern am Samstagabend immerhin mehr als den Gastgebern, die in der Fußball-Bundesliga fünf Punkte hinter dem Tabellensechsten Werder Bremen liegen. Für die Eintracht sind es drei.

In einem intensiven Spiel mit vielen harten Zweikämpfen nutzte Grischa Prömel (42.) die erste gute Stuttgarter Chance zum Führungstreffer. Frankfurt war bissig und optisch überlegen: Ansgar Knauff (45.+2) traf nach einem Eckball zum Ausgleich, weil Deniz Undav unhaltbar abfälschte. Der VfB-Kapitän bereitete dann aber das 2:1 von Luca Jaquez (53.) vor – wieder schlug die Eintracht in Person von Nationalstürmer Younes Ebnoutalib (62.) schnell zurück.

Torschütze Knauff (r.) im Duell mit Maximilian Mittelstädt Torschütze Knauff (r.) im Duell mit Maximilian Mittelstädt © picture-alliance/dpa/SID/Jan-Philipp Strobel

Der VfB suchte zuletzt die verlorenen Tore. „Es ist wie verhext“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 0:2 bei Inter Mailand in der Champions League, aber „irgendwann“, betonte Stürmer Ermedin Demirovic, werde „der Knoten platzen“. Dafür wechselte Hoeneß auf fünf Startelf-Positionen, unter anderem kam Undav zurück. Für Frankfurt warnte Trainer Adi Hütter: Er schaue dem VfB „auf die Beine“, nicht in den Kopf.

Rote Karte für Koch zurückgenommen

Der Verlierer dieses Traditionsduells würde Probleme bekommen, sich in der Vorweihnachtszeit nah am Europacup zu halten – beiden Mannschaften war anzumerken, was auf dem Spiel stand. Frankfurt kam zunächst besser mit dem Druck zurecht, Abschlüsse von Jonathan Burkardt (16.) und Lilian Brassier (18.) unterstrichen dies.

Dann aber schickte der VfB Demirovic steil, Robin Koch griff für die Eintracht beherzt ein – und Sascha Stegemann zeigte ihm dafür die Rote Karte (20.). Nach Protesten und Ansicht der Videobilder nahm der Schiedsrichter den Platzverweis zurück, Koch hatte mit der Fußspitze den Ball gespielt.

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Stuttgarter Zustimmung für VAR-Entscheidung

„War natürlich sehr knapp. Wir treffen uns danach auch beide am Fuß. Er hat auch gerade gesagt, dass er natürlich da runtergehen, auch ein bisschen Theater machen muss“, erklärte Robin Koch die Situation nach der Partie bei Sky.

Auch für den Stuttgarter war die Entscheidung am Ende die Richtige. „Ich habe irgendwas gespürt in dem Moment, weil ich das Gefühl hatte, ich lege den Ball vor, keine Ahnung. Ich glaube, er trifft schon den Ball. Wenn er den Ball ein bisschen spielt, hat er Glück gehabt, wir das kleine bisschen Pech“, räumte Demirovic ein.

Auch Sebastian Hoeneß sprach von einer „sehr knappen“ Entscheidung, befand den zurückgenommenen Platzverweis später aber als gerechtfertigt.

Frankfurt kommt zweimal zurück

Beide Mannschaften gingen nun auf Risiko, es ging hin und her, Geplänkel gab es nach einer halben Stunde nicht mehr. Frankfurt ging giftig in die Zweikämpfe und eroberte häufig den Ball, spielte die Schnellangriffe dann aber zu ungenau aus.

Wenn die Stuttgarter sich spielerisch befreiten, kamen sie auch in den gegnerischen Strafraum – doch, die alte Sorge: Große Chancen brachte das nicht, bis Prömel nach sehenswertem Steilpass von Demirovic ins kurze Eck traf. Knauff konterte nach einem Eckball mit etwas Glück, Jaquez stand in der zweiten Halbzeit bei seinem Muster-Kopfball sträflich frei. Ebnoutalib verwertete eine Vorlage von Burkardt eiskalt zum 2:2.

Demirovic will Charakter zeigen

Der VfB steht so nach einer ansprechenden Leistung abermals ohne Sieg da. „Es fehlt gerade ein Tick hier und ein Tick da“ analysierte Hoeneß die Situation und stimmte damit seinem Vorredner Demirovic zu, der ähnliche Töne angeschlagen hatte.

„So ein bisschen der Punch, die Überzeugung und die Leichtigkeit, den Ball über die Linie zu drücken, fehlt gerade. Aber ich muss ehrlich sagen, auch solche Momente sind manchmal für eine Mannschaft gar nicht schlecht, weil man dann einfach Charakter zeigen muss.“

Hütter ist „absolut zufrieden“

Adi Hütter auf der Gegenseite konnte mit dem Punktgewinn deutlich besser leben: „Ich war mal absolut mit der Leistung zufrieden. Bin auch zufrieden, was wir in den letzten Wochen geleistet haben, das möchte ich mal hervorheben.“

Die letzte Niederlage der Adlerträger gab es am siebten Spieltag gegen den BVB. Für Kapitän Robin Koch hat die Entwicklung einen einfachen Grund: „Die Mannschaft findet sich immer besser. Auch die Idee vom Trainer, die Intensität haben wir heute wieder gezeigt, dass wir nach vorne attackieren.“

Beide Mannschaften sind unter der Woche im DFB-Pokal gefordert. Die Stuttgarter haben am Dienstag (18.00 Uhr) Dynamo Dresden zu Gast. Die SGE empfängt am Mittwoch Borussia Dortmund (20.45 Uhr).

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