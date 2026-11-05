VfB: Hoeneß warnt vor Werder und Füllkrug

Die Schwaben wollen gegen die "Mannschaft der Stunde" nachlegen. Es gibt aber personelle Probleme.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hat vor Werder Bremen und dessen Torjäger Niclas Füllkrug eindringlich gewarnt. „Für mich ist das die Mannschaft der Stunde. Wenn du in die Saison gehst und dich viele abschreiben, ist dies eine Riesenchance. Die haben sie eindrucksvoll genutzt. Da müssen wir richtig abliefern“, sagte Hoeneß vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit dem Tabellenfünften, der schon sechs Punkte mehr als der VfB gesammelt hat.

Vor allem habe Werder „bei einigen Transfers richtig gelegen“, lobte Hoeneß und stellte dabei Torjäger Füllkrug heraus: „Er macht Tore, strahlt Gefahr aus, hat eine sehr gute Körpersprache und ist fit. Er ist eine richtig positive Erscheinung in der Bundesliga.“

Dennoch: Der VfB steht unter Druck und will nach dem jüngsten 4:2 in Leverkusen nachlegen. „Wir wollen sie knacken und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen. Es ist ein wichtiges Spiel für uns“, betonte Hoeneß. Zumal die ambitionierten Schwaben mit nur drei Siegen aus acht Spielen den Erwartungen weit hinterher hinken.

Verzichten muss der VfB weiter auf die verletzten Josha Vagnoman, Angelo Stiller und Leo Sauer. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Atakan Karazor, der beim 0:2 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul einen Schlag abbekommen hatte. Es sei, so Hoeneß, „eine Einblutung sichtbar. Wir müssen abwarten.“

DEINE MEINUNG

Die Ausfälle im Mittelfeld könnten wieder zur Chance für den jungen Yanik Spalt werden, der in Istanbul seinen Profi-Einstand gefeiert hatte – und dies beeindruckend. „Er hat sehr abgezockt gespielt in dieser Atmosphäre und sehr gute Entscheidungen getroffen. Er wirkte ruhig und abgeklärt“, lobte Hoeneß den 19-Jährigen.