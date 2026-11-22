Der ehemalige Schalke-Fan Deniz Undav fordert einen Handelfmeter. Auch sein Trainer ist nicht zufrieden.

Für Deniz Undav war die Begegnung auf Schalke eine ganz Besondere. „Ich habe noch nie hier gespielt. Ich bin Schalke-Fan gewesen – jetzt natürlich Stuttgart-Fan – aber wie gesagt, sehr schönes Stadion, hat mir echt gefallen“, sagte der Stürmer vom VfB Stuttgart nach der Nullnummer beim Aufsteiger aus Gelsenkirchen.

Deutlich weniger gefallen habe ihm das Ergebnis. „Natürlich ist unser Anspruch mehr, aber haben wir verloren? Nein. Wir hätten auch verlieren können“, sagte Undav leicht gereizt – und auch Trainer Sebastian Hoeneß meinte: „Ich bin ehrlich gesagt eher enttäuscht. Was uns heute gefehlt hat, war das Tor. Das ist schade und ärgerlich.“

6fccf4914ac09af1b66b832765cd323cfcfae9cd-ipad.jpg Nicht zufrieden mit dem Punkt auf Schalke: Deniz Undav © picture-alliance/DeFodi Images/SID/Thor Wegner

Undav ärgert sich über ausgebliebenen Handelfmeter

Undav ärgerte sich vor allem über den ausgebliebenen Pfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert nach einem vermeintlichen Handspiel von Vitalie Becker in der 63. Minute. „Ich habe das sofort gespürt. Wenn ich es jetzt noch einmal sehe, ist es unglücklich, aber es ist ganz klar Hand“, sagte Undav über den Zweikampf mit dem Schalker Verteidiger bei Sky: „Er hält mein Trikot fest und bekommt den Ball an die Hand.“

Hoeneß wunderte sich zumindest, „dass die Situation nicht einmal angeschaut wird.“ Sein Team habe letztlich „eine Chance verpasst, Tuchfühlung nach oben herzustellen. Alle oben haben gepunktet und wir haben es versäumt“, sagte Hoeneß.

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, bereits am Mittwoch (21.00 Uhr) steht der Kracher in der Champions League im legendären San Siro bei Inter Mailand auf dem Programm. „Ein bisschen trübt es gerade, aber die Vorfreude ist schon groß, nochmal in diesem Stadion spielen zu dürfen“, sagte Torhüter Dennis Seimen.

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