Union Berlin beendet die Zusammenarbeit mit Trainer Mauro Lustrinelli. Der Schweizer übernahm erst im vergangenen Sommer den Bundesligisten. Geschäftsführer Horst Heldt geht nach Saisonende.

Trainerentlassung in der Bundesliga! Wie Union Berlin am späten Samstagabend bekannt gegeben hat, trennt sich der Klub von Mauro Lustrinelli. Der Schweizer verlor am Nachmittag mit seiner Mannschaft beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:2 (0:1). Union Berlin findet sich im Tabellenkeller auf Platz 17 wieder. Mit Lustrinelli wurden auch seine Co-Trainer Sascha Stauch, Michel Renggli und Enrico Schirinzi freigestellt.

„Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden. Die Umsetzung der im Sommer gemeinsam vereinbarten Ausrichtung und die darauf abgestimmten Kaderveränderungen haben nicht zur angestrebten sportlichen Entwicklung geführt. Daher haben wir entschieden, uns personell und strukturell neu aufzustellen“, erklärt Union-Präsident Dirk Zingler im Vereinsstatement.

Mauro Lustrinelli ist nicht mehr Trainer von Union Berlin Mauro Lustrinelli ist nicht mehr Trainer von Union Berlin © AFP/SID/SILAS STEIN

Horst Heldt geht im Sommer

Gleichzeitig teilten die Köpenicker mit, dass Horst Heldt als Geschäftsführer Profifußball den Verein nach Saisonende verlassen wird. „Mit Horst Heldt, dessen Professionalität und menschliche Qualitäten wir sehr schätzen, haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison zu beenden. Bis dahin wird er zusammen mit Maximilian Hoffmann und dem gesamten Team alles daransetzen, das Ziel Klassenerhalt auch in dieser Saison zu erreichen und den Bereich abschließend geordnet an seinen Nachfolger zu übergeben“, so Dirk Zingler weiter.

Es wird die Position des Sportdirektors neu geschaffen, welche Maximilian Hoffmann, der bislang als Leiter Talententwicklung an der Schnittstelle zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profiabteilung tätig war, übernehmen wird. In seiner neuen Funktion verantwortet er künftig die Kaderplanung und führt das Scouting-Team.