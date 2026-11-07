Toni Kroos schwärmt von Bayern-Star Upamecano

Dayot Upamecano zeigt aktuell starke Leistungen für den FC Bayern. Nach seinem jüngsten Auftritt gerät auch Toni Kroos ins Schwärmen.

Dayot Upamecano hat für seine zuletzt starken Leistungen beim FC Bayern auch vereinsintern viel Lob erhalten – nun reiht sich mit Toni Kroos eine weitere Fußball-Größe in die Reihe derjenigen ein, die von dem Franzosen aktuell begeistert sind.

„Man hat ihm immer angesehen, dass er das draufhat, aber er hatte eben oft entscheidende Fehler oder Unkonzentriertheiten dabei. Das hat er brutal reduziert“, schwärmte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ vom französischen Innenverteidiger.

Toni Kroos zeigt sich angetan von der Leistung von Dayot Upamecano Toni Kroos zeigt sich angetan von der Leistung von Dayot Upamecano © IMAGO/ZUMA Press Wire

Besonders imponiert dem Weltmeister von 2014, dass Upamecano mittlerweile „eine komplett andere Ausstrahlung“ habe: „Er war immer schon ein guter Mann-gegen-Mann-Verteidiger, aber was er mittlerweile ausstrahlt, ist noch mal etwas anderes.“

Upamecano sei nicht nur spielerisch stärker geworden, sondern trete inzwischen auch mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit auf.

Toni Kroos schwärmt von Upamecano: „Hat ihn weggedrückt“

Der frühere Nationalspieler verwies dabei auch auf Bayerns 2:0-Erfolg in der Champions League bei Atlético Madrid. In diesem habe der 28-Jährige im Duell mit Julián Álvarez seine Klasse unter Beweis gestellt. „Der ist ein Weltklasse-Stürmer, aber er hat ihn mit dieser Wucht, mit dieser Ausstrahlung einfach weggedrückt und wirklich wegverteidigt“, lobte Kroos.

Für den ehemaligen Bayern-Spieler ist jedenfalls klar, dass Upamecano „momentan auf einem unglaublichen Niveau“ agiert.

DEINE MEINUNG

Unter Bayern-Trainer Vincent Kompany und Co-Trainer Aaron Danks gehört Upamecano zu den wichtigsten Stützen im Team des deutschen Rekordmeisters.

Nachdem es in den Anfangsjahren immer wieder deutliche Kritik an Upamecano nach dem einen oder anderen Aussetzer gegeben hatte, präsentiert er sich bereits seit längerem in sehr starker Form. Gut für die Münchner – sein Vertrag läuft noch bis 2030.

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