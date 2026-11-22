Nach Wochen voller Kritik macht der jüngste Applaus kaum etwas mit Malik Tillman. Der Bayer-Star reagiert gleichgültig.

Malik Tillman (24) hat die Pfiffe der Fans von Bayer Leverkusen offenbar nicht vergessen und gleichgültig auf den jüngsten Zuspruch reagiert. Dass die Reaktion der Anhänger nach seiner guten Leistung beim Sieg gegen den SC Paderborn (4:0) positiv ausgefallen war, sei ihm „relativ egal“, sagte der US-Nationalspieler über den Applaus bei seiner Auswechslung.

Es sei „natürlich kacke, wenn man ausgebuht wird“, führte Tillman mit Blick auf schwierige Wochen aus: „Am Ende des Tages macht es jetzt nicht mehr viel mit mir, ob gejubelt oder mein Name gerufen wird.“ Teile der Fans hatten den Offensivspieler gegen den VfB Stuttgart bei der Einwechslung mit Pfiffen empfangen.

Das Verhältnis zwischen Tillman und den Anhängern ist seit Sommer angespannt. In einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger übte er im August Kritik: „Wer den Verein als Fan unterstützt, sollte die Spieler in guten wie in schlechten Zeiten unterstützen. Einige haben das getan, ein großer Teil der Reaktionen war aber negativ.“

Tillman, der im Sommer 2025 für 35 Millionen Euro als Ersatz für Florian Wirtz gekommen war, tankte dennoch Selbstvertrauen. Nach seiner Reise zum US-Nationalteam, die ihm gut getan habe, sei er „glücklich“ über seinen Auftritt gegen Paderborn: „An sich habe ich das Selbstvertrauen, aber ein gutes Spiel zu machen, stärkt das natürlich trotzdem. Ich muss weitermachen, egal was passiert.“

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Trainer Carles Martínez lobte Tillman und verwies auf ein Gespräch mit ihm. „Wir haben gesagt, dass es von ihm selbst abhängt, Leistung zu bringen und an sich zu glauben. Ich glaube, er ist diesen Schritt gegangen, und wir sind sehr glücklich darüber“, erklärte der Leverkusener Coach. Medien hatten zuletzt dennoch über einen Winterwechsel des US-Amerikaners spekuliert.