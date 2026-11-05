Thioune über Füllkrug: „Mehr als verdient“

Der Angreifer trifft und trifft für Werder, nun hat ihn Bundestrainer Jürgen Klopp in die Nationalmannschaft zurückgeholt.

Für Trainer Daniel Thioune (52) von Werder Bremen ist die Rückkehr von Niclas Füllkrug (33) in deutsche Fußball-Nationalteam „mehr als verdient“. Der Angreifer habe „einen hohen Anspruch an sich selbst“ und sich die Nominierung von Bundestrainer Jürgen Klopp hart erarbeitet.

Außerdem würden Füllkrugs Zahlen für sich sprechen. Schließlich habe der Stürmer nicht nur per Elfmeter „in einem Pokalspiel auf St. Pauli gegen den Lüneburger SK“ getroffen, „sondern auch gegen Top-Mannschaften in der Liga, gegen Champions-League-Mannschaften. Er trifft gegen Leipzig, er trifft in Dortmund, das zweimal. Über Leistungen müssen wir dann nicht streiten.“

In acht Ligaspielen erzielte Füllkrug neun Treffer, in der DFB-Auswahl kommt er auf 14 Tore in 24 Länderspielen (das letzte im Juni 2025).

Nach seiner Rückkehr nach Bremen blüht nicht nur Füllkrug auf, auch für Werder geht es mit „Fülle“ wieder aufwärts. „Wir haben jemanden gefunden, der die ganze Stadt wieder ein bisschen mehr grün-weiß angestrichen hat, wo die Farbe vielleicht so ein bisschen verblasst ist“, sagte Thioune bei der Pressekonferenz des Tabellenfünften vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr/Sky).