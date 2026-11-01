Stuttgart: Demirovic schwärmt von Vorbereiter Undav

Deniz Undav wartet zwar weiter auf seinen ersten Ligatreffer, bringt seine Mitspieler aber dennoch ins Schwärmen.

Nach dem erlösenden Erfolg des VfB Stuttgart in Leverkusen hat Torjäger Ermedin Demirovic in den höchsten Tönen von Vorbereiter Deniz Undav geschwärmt. „Die Bälle, die er spielt, die haben wenige auf dem Schirm in der Bundesliga. Es gibt wenige, die so ein Auge für den Mitspieler haben“, sagte der Angreifer nach dem 4:2 (2:1) bei Bayer am Sky-Mikrofon: Undav sei „so wichtig für uns“.

Der zuletzt kritisierte Nationalspieler hatte Demirovic den Treffer zum 4:1 sehenswert aufgelegt und war damit zu seinem ersten Scorerpunkt in der Liga gekommen. „Ich spiele so gerne mit ihm, weil ich mich nur hinstellen muss, wo ich ein Tor machen kann und dann bekomme ich die Bälle von ihm“, sagte Demirovic, der in seinem 100. Pflichtspiel für den VfB doppelt getroffen hatte.

Undav, der bislang nur in der Champions League und im DFB-Pokal je einmal getroffen hat, schwärmte über eine „top, top, top Teamleistung“, die für den VfB nach unruhigen Wochen wie eine Befreiung wirkte. Nur eine Kleinigkeit bemängelte Undav: Demirovic müsse ihm „jetzt auch mal einen rüberlegen“, nörgelte der in der Liga weiter torlose Kapitän mit einem Augenzwinkern und schob frech hinterher: „Der legt nicht einmal rüber.“