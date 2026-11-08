Kurz nach der Halbzeit prasseln der Schalker Verteidiger und Torhüter Loris Karius zusammen. Beide müssen verletzt ausgewechselt werden.

Schon wieder unschöne Szenen beim FC Schalke 04 – und erneut ist Robin Gosens involviert. Beim Bundesligaspiel zwischen den Schalkern und der TSG Hoffenheim (1:2) sind sowohl Gosens als auch Keeper Loris Karius nach einem schweren Zusammenprall ausgewechselt worden.

Schalke befürchtet eine „schlimme Knieverletzung“ beim Gosens, wie Trainer Miron Muslic bei DAZN erklärte: „Es schaut schlimm aus. Es ist eigentlich unfassbar, gegen welche Widerstände wir kämpfen müssen als Mannschaft. Mit welchen Genickschlägen wir kämpfen müssen.“

Loris Karius und Robin Gosens liegen am Boden Loris Karius und Robin Gosens liegen am Boden © IMAGO/Jan Huebner

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit rauschte Karius in einen flachen Ball hinein, der in Richtung seines Tores unterwegs war. Gosens wollte ebenfalls retten und traf den eigenen Schlussmann mit den Stollen im Gesicht, ehe er mit Karius zusammenprallte (47.).

Schalke sorgt sich um Gosens und Karius

Beide Spieler blieben am Boden liegen, sofort kamen die Schalker Ärzte aufs Feld. Erst vor zwei Wochen war Gosens schon mal mit einem Mannschaftskollegen zusammengerasselt: Beim 0:0 gegen den 1. FC Köln war der ehemalige Nationalspieler mit dem Kopf auf Soufiane El-Faouzi geprallt, beide mussten mit blutüberströmten Trikots ausgewechselt werden.

Nun endete Gosens‘ Comeback auf denkbar unglückliche Art und Weise: Offenbar verletzte er sich bei der Aktion schwerer am Knie, er humpelte mit einer dicken Bandage vom Platz und musste von Schalker Betreuern gestützt werden. Für ihn wechselte Muslic Vitalie Becker ein.

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„Wir verlieren mit einer Aktion zwei Spieler“, klagte Muslic später, „einen davon langfristig.“ Gleichzeitig blickte der Coach aber auch kämpferisch nach vorne: „Wir sind Schalke, wir werden daran wachsen.“

S04-Keeper Karius erlitt beim Zusammenprall eine blutige Wunde an der Nase und musste nach minutenlanger Behandlung ebenfalls vom Feld – für ihn kam Kevin Müller in die Partie. Für den 33-Jährigen war es somit ein doppelt bitterer Nachmittag: Das 1:0 für Hoffenheim hatte Karius durch einen dicken Patzer am eigenen Strafraum selbst verursacht.

„Das tut uns unheimlich weh“, sagte Schalke-Kapitän Kenan Karaman nach dem Spiel bei DAZN über den Doppel-Ausfall: „Das ist so eine Zeit, in der wir eng zusammenrücken müssen als Mannschaft, als Verein, die Fans. Aber da werden wir zusammen wieder rauskommen.“

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