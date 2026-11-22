Der Fall Jamal Musiala bewegt auch den Doppelpass. Maik Franz und Stefan Effenberg verurteilen das Vorgehen des FC Bayern. Sogar ein Mobbing-Vorwurf fällt.

Maik Franz und Stefan Effenberg haben im SPORT1 Doppelpass in der Causa Jamal Musiala schwere Vorwürfe gegen Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern erhoben.

Der ehemalige Bundesligaprofi Franz, der heute auch als Vizepräsident der Spielergewerkschaft VDV tätig ist, sprach von „Mobbing“. Der einstige Bayernspieler Effenberg verurteilte unter anderem die „katastrophale“ Kommunikation der Münchner.

Jamal Musiala feierte gegen Köln sein Comeback Jamal Musiala feierte gegen Köln sein Comeback © IMAGO/DeFodi Images

„Was die Bayern-Bosse hier abziehen, und da meine ich nicht Kompany und Eberl, weil die sich vorbildlich verhalten, aber was Herr Hoeneß, Herr Dreesen und Herr Rummenigge da abziehen, ist in meinen Augen schäbig und hat auch schon was von Mobbing“, erklärte Franz.

Franz über Bayern und Musiala: „Das darf nicht sein“

Man könne zwar über die Leistungen eines Spielers diskutieren: „Aber es gehört sich nicht, über eine Krankheit und das damit zusammenhängende Gehalt öffentlich zu sprechen, auf dem Level. Das sehe ich nicht. Man darf nicht vergessen: Jamal hat alles probiert, um zurückzukommen.“

Der zuletzt verletzte Bayern-Star, der zu Beginn der Saison seine neurologischen Probleme öffentlich gemacht hatte, sei „sehr mutig und transparent“ mit seiner Diagnose umgegangen: „Dass das jetzt ein Bumerang wird, darf nicht sein. Dann sind wir ganz ehrlich nicht mehr bei „Mia san mia“ sondern bei „Mia san money“. Da ist das Geld wichtiger als die Person. Das darf nicht sein.“

SPORT1-Experte Effenberg schloss sich der Sichtweise an: „Einen Spieler, der verletzt ist, muss du an die Hand nehmen und ihn schützen“, meinte er: „In allen Bereichen, vor allem in der Öffentlichkeit. Einen Spieler, der eine Krankheit hat, musst du nochmal mehr an die Hand nehmen und schützen. Diese Kommunikation der Bayern-Verantwortlichen war katastrophal! Das muss man klar und deutlich so sagen.“

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Effenberg erwartet Entschuldigung der Bayern-Bosse

Effenberg weiter: „Das kann und darf nicht sein! Auch in der heutigen Zeit, auch im Hochleistungssport nicht. Es geht hier um einen Menschen, der eine Krankheit hat.“ Der ehemalige Bayern-Kapitän äußerte auch die Erwartung und die Hoffnung, dass sich die Bayern-Bosse eines Tages bei Musiala entschuldigen werden.

Schließlich sei er einen anderen Umgang der Bosse um Hoeneß mit ihren Spielern gewohnt: „Deswegen hat mich das jetzt so irritiert, so schlecht über einen Spieler zu sprechen, wegen einer Krankheit. Das sollten die Verantwortlichen eigentlich mal erklären – und was ich eigentlich mal erwarten würde, wäre eine Entschuldigung von der Spitze.“

Ob es zu einer solchen Entschuldigung kommen werde, zweifelte Effenberg aber selbst an: „Aber für die Worte, die sie gewählt haben, wäre es angebracht, zu sagen: Da lagen wir falsch. Das ist eigentlich nicht unser Mia san mia, unsere Einstellung. Und so geht man auch nicht mit Menschen um!“

Franz erinnert an Sebastian Deisler

Franz zog an dieser Stelle den Vergleich zum Fall von Sebastian Deisler, der dem Fußball und dem FC Bayern auch wegen psychischer Probleme einst in jungen Jahren den Rücken kehren musste.

„Wir reden hier auch über einen Menschen. Das sind drei der mächtigsten Menschen im deutschen Fußball und die zerren jetzt den Jungen in die Öffentlichkeit und legen ihn unter die Lupe. Vor 20 Jahren hatten wir Sebastian Deisler und der ist an dem Druck als Bayern-Spieler kaputt gegangen“, meinte Franz.

Musiala arbeite hart an seinem Comeback: „Lass ihm doch erstmal die Zeit und beredet das intern. Wenn es dann nicht klappt, kannst du immer noch an die Öffentlichkeit gehen. Nochmal: Das ist ein Mensch und nicht ein Sparschweinchen, was wir dann kaputt machen. Da steht ein Mensch, der Gefühle hat und sensibel ist.“

So urteilte Rummenigge über Musiala

Das angesprochene Bayern-Trio aus Hoeneß, Dreesen und Rummenigge hatte zuletzt die sportliche Leistungsfähigkeit Musialas öffentlich angezweifelt und dabei auch dessen hoch dotierten Vertrag infrage gestellt.

Die deutlichsten Worte hatte dabei Rummenigge gewählt. „Was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er auch hier im Stadion sehr oft gezeigt hat“, sagte das Aufsichtsratsmitglied der Münchner: „Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und der Agentur, weil dann sind diese Summen – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“

Rummenigge hatte weiter erklärt, dass Musiala „unter diesen Voraussetzungen“ für einen anderen Verein nicht mehr interessant sein könne.

Musiala hatte zu Saisonbeginn öffentlich erklärt, an einer neurologischen Dysfunktion zu leiden. Diese Erkrankung lässt das Trio an der Bayern-Spitze an einer Rückkehr auf das einstige Leistungsniveau zweifeln. Zuletzt laborierte der deutsche Nationalspieler an einer muskulären Verletzung, beim 0:0 gegen den 1. FC Köln meldete er sich mit einem kurzen Einsatz zurück.

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