Sammer fordert „mehr Respekt“ vor Neuer

Der Europameister von 1996 setzt sich für den Bayern-Kapitän ein und kritisiert Michael Ballack in der Causa Lennart Karl.

Matthias Sammer fordert in der Debatte um ein mögliches Karriereende von Manuel Neuer einen anderen Umgang mit dem Fußball-Weltmeister von 2014. „Wenn man etwas geleistet hat, hat man ein Stück weit auch einen Bonus, den gibt es auch bei Bayern München“, sagte der Europameister von 1996 in „Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk“ bei RTL/Sky Sport und betonte: „Wir sollten uns alle zurücknehmen und mehr Respekt vor seiner Lebensleistung haben, als jetzt mit klugen Ratschlägen zu kommen, dass es doch das Ende sein soll. Das finde ich wirklich absurd.“

Bayern-Kapitän Neuer fällt wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß länger aus. Der 40-Jährige hatte im Sommer verkündet, dass diese Saison wohl seine letzte als Profi sein werde, sich aber ein Hintertürchen offen gelassen. Dieses sollte er nach Meinung einiger Experten jetzt schließen.

„Mein erster Gedanke war, es tat mir leid“, sagte Sammer: „Aber wie oft ich jetzt lesen und hören musste, dass er doch endlich mal aufhören sollte oder irgendwas beenden sollte, oder dass man jetzt als Verein irgendwelche Entscheidungen treffen sollte, contra Neuer oder pro Urbig – das gefällt mir einfach nicht.“

Das gilt auch für die Rolle von Berater Michael Ballack in der Causa Lennart Karl. „Der tut Lennart gar keinen Gefallen, indem er ihn in Schutz nimmt in der Öffentlichkeit. Sondern er soll sagen: ‚Lennart, willkommen bei Bayern München. Das ist so.'“

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Ballack, ergänzte Sammer, habe „das Thema noch mal aufgemacht, wo es eigentlich schon fast begraben war. (…) Michael hätte das ganze Ding anders moderieren müssen.“ Der frühere DFB-Kapitän hatte seinen Klienten Karl unter anderem gegen Kritik von Bayern-Patron Uli Hoeneß verteidigt.

Hoeneß sei „ein erfahrener Mann, und er will das Beste für den FC Bayern und das Beste für den Jungen“, sagte Sammer, „dass er so schnell wie möglich ein Weltklasse-Spieler wird (…). Man sollte Uli Hoeneß zuhören. Das ist allerhöchstes Level.“