"Mit meinem Jubel wollte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen", schrieb Felix Nmecha bei Instagram.

Der in die Kritik geratene Fußball-Nationalspieler Felix Nmecha hat sich von Diskriminierung und Hass distanziert, sich jedoch nicht ausdrücklich von evangelikalen Netzwerken oder religiösen Organisationen abgegrenzt.

„Mit meinem Jubel wollte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen“, schrieb der Profi von Borussia Dortmund bei Instagram: „Vielmehr geht es darum, meine ‚Krone‘ vor dem bald wiederkehrenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen – auf meine Hoffnung und meine Stärke!“

Felix Nmecha zeigte gegen Elversberg einen umstrittenen Torjubel Felix Nmecha zeigte gegen Elversberg einen umstrittenen Torjubel © IMAGO/osnapix

Nmecha spricht von „Missverständnissen“

Rudi Völler, Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), hatte am Montag angekündigt, ein Gespräch mit Nmecha führen zu wollen. Nach SID-Informationen wird auch die Geschäftsführung des BVB den Austausch mit dem Profi suchen.

Nmechas Torjubel ähnelt sehr einer Geste, die von der Kampagne „The King’s Return“ stammt, welche dem Netzwerk „Ballers in God“ nahesteht. Laut Recherchen des ARD-Magazins Monitor wurden in diesem Umfeld Homosexualität beispielsweise als „Sünde“ und eine Abtreibung als „Satans Plan“ dargestellt.

„Mir wurde mitgeteilt, dass mein jüngster Torjubel zu einigen Missverständnissen geführt hat“, schrieb Nmecha nun: „Bei meiner Botschaft ging es niemals darum, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu verbreiten. Als Christen ist unsere Botschaft eine Botschaft der Liebe und des Respekts gegenüber jedem Menschen – unabhängig davon, woher jemand kommt, woran er glaubt oder welche Weltanschauung er vertritt.“

DEINE MEINUNG

Die Fan- und Förderabteilung des BVB hatte am Sonntag in einer Stellungnahme eine klare Abgrenzung von evangelikalen Netzwerken gefordert. Man dürfe es nicht als „bloß private Religionsausübung“ abtun, wenn die Reichweite eines Profis „gezielt für Missionierung“ eingesetzt werde. „Wo religiöse Überzeugungen dazu benutzt werden, Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen, endet für uns die Toleranz gegenüber Intoleranz“, hieß es.

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