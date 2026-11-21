Werder-Legende Ailton ist zufrieden mit der aktuellen Form seines ehemaligen Klubs. Zudem hofft er, dass sein Torrekord eingestellt wird.

Im Rahmen des Telekom-Starkicks hat sich Ailton im exklusiven Gespräch mit SPORT1 zur derzeitigen Leistung seines ehemaligen Vereins Werder Bremen und dessen Top-Torjäger Niclas Füllkrug geäußert. Dabei zeigte er sich zufrieden mit der Entwicklung.

2004 wurde Ailton mit Werder Deutscher Meister und Pokalsieger. Im selben Jahr wurde er Bundesliga-Torschützenkönig sowie Deutschlands Fußballer des Jahres.

Werder-Legende Ailton beim Telekom Star Kick 2026 Werder-Legende Ailton beim Telekom Star Kick 2026 © IMAGO/Beautiful Sports

Über seinen ehemaligen Verein schwärmte die Bremen-Legende: „Die ganze Mannschaft und der Trainer haben sehr gute Arbeit gemacht.“ Vor allem die Heimbilanz stimme ihn zufrieden. Werder Bremen steht derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz.

Mit Blick auf das Nordderby am Sonntag gegen den Hamburger SV (LIVETICKER) drückt er den Bremern die Daumen: „Ich hoffe, die drei Punkte bleiben gegen den HSV zuhause.“

Ailton schwärmt von Füllkrug

Neben der Gesamtleistung der Mannschaft lobte der 53-Jährige insbesondere Tormaschine Füllkrug. „Er hat vor Dortmund sehr gut gespielt. Nach den Wechseln danach – Premier League, Serie A – hat er nicht so viel gespielt. Jetzt ist er bei Werder wieder in einer sehr guten Form und schießt viele Tore.“

Den Wechsel zurück an seine alte Wirkungsstätte bezeichnete Ailton als „eine sehr gute Entscheidung für beide, für Werder und ihn“.

DEINE MEINUNG

Auch die besondere Verbindung zwischen Füllkrug und Werder Bremen hob er hervor: „Das Weser-Stadion ist sein Zuhause, das Publikum liebt ihn.“

Ailton hofft auf Einstellung seines Torrekords

Mit Blick auf die Torjäger-Kanone angesprochen, drückt der Brasilianer Füllkrug die Daumen. „Ich habe einen Favoriten für die Kanone in dieser Saison. Sie soll in Bremen bleiben.“ Dafür hofft er auch auf die Einstellung seines eigenen Rekords: „Mein Rekord sind 28 Tore. Ich weiß noch nicht, ob er das schafft. Aber ich hoffe es.“

In der laufenden Saison konnte Füllkrug an den ersten neun Spieltagen insgesamt neun Tore erzielen.

Für die restliche Saison wünscht Ailton „viel Glück für ihn und Werder Bremen“.

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