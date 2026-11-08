Neuer fällt nach Sehnenteilriss „vorerst“ aus

Der Kapitän und Torwart des FC Bayern verletzt sich beim Spiel in Mainz am rechten Fuß. Eine Rückkehr vor der Winterpause scheint nicht realistisch.

Torhüter Manuel Neuer wird dem FC Bayern nach dessen Angaben „vorerst fehlen“. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters erlitt am Samstag beim 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 laut einer Mitteilung des Vereins einen Sehnenteilriss im rechten Fuß. Über die Ausfallzeit gaben die Münchner keine detaillierte Prognose ab, eine Rückkehr in diesem Jahr aber scheint nicht realistisch zu sein.

Neuer war in Mainz kurz vor der Halbzeitpause verletzungsbedingt ausgewechselt und durch den auch für die Nationalmannschaft nominierten Stellvertreter Jonas Urbig ersetzt worden. In den vergangenen Wochen hatte der 40-Jährige bereits fünf Pflichtspiele wegen seiner Sehnenreizung verpasst.