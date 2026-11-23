HSV verkündet Muheim-Ausfall
Der gelernte Linksverteidiger verletzte sich an der Wade. Trainer Merlin Polzin muss einmal mehr kreativ werden.
Die Personalsorgen des Hamburger SV halten an: Der Fußball-Bundesligist muss vorerst auf Miro Muheim verzichten. Der 28 Jahre alte Schweizer hat beim Nordderby am Sonntag bei Werder Bremen (0:4) eine Verletzung an der rechten Wade erlitten, das teilte der Klub nach MRT-Untersuchungen am Montag mit. Der HSV machte keine Angaben zur genauen Ausfallzeit.
Muheim war bereits in der 19. Minute beim Stand von 0:0 ausgewechselt worden. Zuletzt war der 13-malige Nationalspieler der Schweiz einer der Hamburger Leistungsträger. Nachdem er den Saisonstart verletzungsbedingt verpasst hatte, kam Muheim in den jüngsten sechs Bundesliga-Spieltagen auf drei Tore und eine Vorlage.
Dabei hatte Trainer Merlin Polzin den gelernten Linksverteidiger aufgrund der Personalprobleme bereits im Mittelfeld eingesetzt. Nun muss der 36-Jährige für das Heimspiel gegen Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erneut kreativ werden: Weiterhin fehlen Vizekapitän Albert Sambi Lokonga (Faszienverletzung), Bilal Nadir (Oberschenkelverletzung) und Nicolai Remberg (Kreuzbandriss) im zentralen Mittelfeld.
Immerhin: Bei der bitteren Derbypleite kehrten Abräumer Nicolas Capaldo und Kreativspieler Fabio Vieira zurück.
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