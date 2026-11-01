Quiz-Patzer: Union lädt Kandidat von „Wer wird Millionär“ ein

Noah Petrik hatte die Frage nach dem Unioner Chefcoach bei "Wer wird Millionär?" falsch beantwortet - der Verein nimmt es mit Humor.

Geld verloren, Ticket gewonnen: Union Berlin hat Wort gehalten und „Wer wird Millionär?“-Kandidat Noah Petrik beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln begrüßt. „Die Million ist es für Noah nicht geworden, dafür gab’s aber eine Einladung von Igor Spassikowski ähh, Mauro Lustrinelli zum heutigen Spiel“, kommentierten die Köpenicker auf Social Media am Sonntag vor Anpfiff (15.30 Uhr im Ticker) ein Foto, auf dem Petrik mit einem Trikot der Eisernen zu sehen ist.

Auf der Rückseite prangte die Nummer 26 und der Name „Spassikowski“ in Anlehnung an den kuriosen Patzer des Quizteilnehmers in der RTL-Show von Günther Jauch.

Union-Coach: Lustrinelli oder Spassikowski?

Statt Mauro Lustrinelli hatte sein Telefonjoker bei der 2000-Euro-Frage nach dem Chefcoach der Köpenicker auf „Igor Spassikowski“ getippt und Petrik damit 1500 Euro gekostet. Union hatte die Szene mit Humor genommen und den Kandidaten zum Heimspiel in die Alte Försterei eingeladen.

„Wir haben eine gute Aktion gemacht. Wir haben ihn eingeladen zu einem Union-Spiel gegen Köln. Ich glaube, er hat zugesagt, so können wir uns mal kennenlernen“, hatte Lustrinelli einige Tage zuvor bei Sky gesagt.

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