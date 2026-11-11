Nach Crash mit Gosens: Karius zurück im Mannschaftstraining

Der Torhüter von Schalke 04 war in der Bundesligapartie bei Hoffenheim mit Teamkollege Gosens zusammengeprallt.

Schalke-Keeper Loris Karius ist nach dem heftigen Zusammenprall mit Teamkollege Robin Gosens am vergangenen Wochenende zurück im Mannschaftstraining. Das bestätigte der Klub am Mittwoch. Karius hatte bei der Partie in der Fußball-Bundesliga am Sonntag bei der TSG Hoffenheim (1:2) nach der Kollision mit Gosens Prellungen am Oberkörper und im Gesicht erlitten und war ausgewechselt worden.

Gosens hatte es schlimmer erwischt: Bei dem Crash kurz nach der Halbzeitpause zog sich der Verteidiger eine Verletzung am rechten Knie zu. Seinem Team wird er „zunächst nicht zur Verfügung stehen“, wie es am Montag von Schalker Seite vage hieß. Nach der Länderspielpause treffen die Königsblauen, die derzeit Tabellenvorletzter sind, in der Bundesliga am 21. November auf den VfB Stuttgart.