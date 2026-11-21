Bayern-Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen versuchen bei der JHV, das brisante Thema um Jamal Musiala zu entschärfen.

In den Diskussionen um Jamal Musiala waren Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Samstag um Deeskalation bemüht. „Grundsätzlich gilt, dass Gesundheit und schwere Phasen beim FC Bayern immer berücksichtigt werden. Bei Jamal geht es darum, dass wir uns alle den alten Jamal zurückwünschen. Und dafür bekommt er auch jede Unterstützung und jede Zeit vom Verein“, sagte Hainer am Rande der Jahreshauptversammlung.

Nach dem 1:1 der Münchner gegen den 1. FC Köln hatte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge mit brisanten Aussagen für viel Zündstoff gesorgt. Schon vorher hatten Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Dreesen öffentlich Zweifel an der Leistungsfähigkeit des lange verletzten und erkrankten Nationalspielers gestreut.

Jan-Christian Dreesen (l.) und Herbert Hainer auf der JHV des FC Bayern Jan-Christian Dreesen (l.) und Herbert Hainer auf der JHV des FC Bayern © IMAGO/Philippe Ruiz

„Wir alle haben immer die Sorge um den Spieler. Und das haben auch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Jan-Christian Dreesen zum Ausdruck gebracht“, so Hainer: „Und auch die drei wünschen sich, dass er uns wieder alle begeistert.“

Dreesen: Müssen nicht weiter über den Vertrag sprechen

Auch Dreesen versuchte, Schärfe aus dem Thema herauszunehmen. Er glaube nicht, dass es „dabei darum ging, Jamal unter Druck zu setzen. Wir wünschen uns alle, dass Jamal wieder der alte Jamal wir. Er braucht die Zeit, um zurückzukommen. Das haben wir jetzt mehrfach gesagt. Die muss er kriegen. Und dann schauen wir mal, wie es Anfang nächsten Jahres ausschaut.“ Man müsse auch nicht weiter „über den Vertrag sprechen“.

Musiala hatte im Februar 2025 seinen Vertrag bis 2030 verlängert. Danach war eine neurologische Funktionsstörung mit Absencen beim Nationalspieler bekannt geworden. Ob dies der Verein bei Vertragsunterschrift schon gewusst habe, wurde Dreesen am Samstag gefragt: „Wir werden bestimmt nicht über die Krankheit von Jamal sprechen, aber Sie können davon ausgehen, dass das nicht der Fall war.“

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Rummenigge äußert Musiala-Zweifel

Rummenigge hatte am Freitag auf die Frage, ob er befürchte, dass der 23-Jährige sein früheres Leistungsniveau nicht mehr erreiche, bei Sky geantwortet: „Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen, weil das, was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er ja mal hier auch in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat. Wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen (…), weil dann sind diese Summen natürlich mit Verlaub nicht mehr darstellbar.“

Angesichts der Krankenakte könne er sich, so Rummenigge, „auch nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde. Das ist ein Problem.“