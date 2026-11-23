Die Bayern wollen trotz aller Sorgen im Januar nur sehr ungern nachlegen - sie sind gebrannte Kinder.

Der FC Bayern und Wintertransfers – das ist keine Liebesbeziehung. „Es ist nicht unser Wunsch und wenn ich zurückblicke, glaube ich, waren wir mit Verpflichtungen im Winter oder in den letzten Tagen der Transferperiode auch nicht so glücklich“, sagte Präsident Herbert Hainer am Rande der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Die Münchner, hieß das, möchten trotz der riesigen Personalsorgen nur sehr ungern nachlegen.

„Wenn es sein müsste, dann ist der FC Bayern immer in der Lage zu reagieren“, sagte Hainer zwar. Gleichzeitig stellte er wie auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen klar, dass Zugänge im Januar nicht das Wunschszenario seien. Hainer glaubt trotz der vielen Ausfälle nicht, „dass wir nochmal reagieren müssen“. Dreesen sekundierte: Wintertransfers stünden nicht „auf dem Plan“.

Herbert Hainer sprach über mögliche Wintertransfers Herbert Hainer sprach über mögliche Wintertransfers © IMAGO/Nordphoto

Auch Trainer Vincent Kompany wollte nach dem Verletzungsschock um Torgarant Harry Kane, der über Monate fehlen wird, nichts wissen von Verstärkungen. „Ich will null Prozent darüber sprechen, was in zwei Monaten passieren muss“, sagte er: „Das Einzige, was mich jetzt interessiert, sind die Spieler, die wir noch haben und dass wir trotz dieser Situation noch unsere Siege holen.“

FC Bayern: Mehrere Fehlgriffe im Winter

Schon in den vergangenen beiden Jahren hatten die Münchner – in weniger dramatischer Lage – auf Soforthilfen im Winter verzichtet. Die Zugänge von Bara Ndiaye (2026) und Jonas Urbig (2025) waren Vorgriffe auf die Zukunft. Zuletzt wurde im Januar 2024 mit viel Geld nachgelegt – unter anderem mit dem Millionenmissverständnis Sacha Boey. Auch Bryan Zaragoza half den Bayern nicht, nur Eric Dier erfüllte die Erwartungen.

Auch sonst ist die Klubgeschichte reich an Fehlgriffen im Winter. Fast schon legendären Transfer-Irrtümern wie Slawomir Wojciechowski (2000), Julio dos Santos (2006), Breno (2008), Landon Donovan (2009) oder Serdar Tasci (2016) stehen wenige erfolgreiche Verpflichtungen wie jene von Luiz Gustavo (2011), Sandro Wagner (2018) oder Alphonso Davies (2019) gegenüber.

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