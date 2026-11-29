Medizinischer Notfall: Fan von Leverkusen im Krankenhaus
Beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen kommt es zu einem medizinischen Notfall. Der betroffene Fan wird ins Krankenhaus gebracht.
Ein Fan von Bayer Leverkusen befindet sich aufgrund eines medizinischen Notfalls im Krankenhaus. Dies bestätigte Borussia Dortmund während des Bundesligaspiels gegen die Leverkusener am Sonntagabend.
Weitere Details zum Zustand des Betroffenen gab es zunächst nicht. Die Fans beider Teams verzichteten aus Solidarität über einen längeren Zeitraum auf lautstarkes Anfeuern.
Der Notfall war gegen Ende des ersten Durchgangs aufgetreten. Zunächst herrschte Unklarheit, weshalb die Fans schwiegen. „Der Fan ist mit seiner Familie auf dem Weg ins Krankenhaus“, wurde schließlich durchgesagt: „Wir wünschen ihm nur das Beste für seine Genesung.“
In der 73. Minute stimmten die Anhänger dann wieder Gesänge an.
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