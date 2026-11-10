Medien: Kompany zurück an der Säbener Straße

Der Belgier soll am Dienstag wieder in seinem Büro gearbeitet haben.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany (40) ist rund zweieinhalb Wochen nach seinem Zusammenbruch wohl zurück an der Säbener Straße. Dies berichteten mehrere Medien am Dienstag übereinstimmend. Wie die tz zuerst schrieb, habe der Belgier am Morgen wieder in seinem Büro am Laptop gearbeitet. In den vergangenen Spielen war Kompany von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten worden.

Am Sonntag hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß eine baldige Rückkehr in Aussicht gestellt. „In zwei, drei Wochen“, antwortete er im „Sonntags-Stammtisch“ des Bayerischen Fernsehens auf die Frage, wann mit einem Comeback des Trainers zu rechnen sei, und ergänzte dann: „Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen.“

Das erste Spiel nach der Länderspielpause bestreitet der FC Bayern am 20. November gegen den 1. FC Köln. Kompany kuriert derzeit eine Hirnhautreizung aus. Er war am 23. Oktober am Rande eines Trainings der U23 zusammengebrochen. „Der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche – das war einfach zu viel“, sagte Hoeneß.

Zuvor hatte auch Danks eine baldige Rückkehr ins Spiel gebracht. „Ich hatte ein paar richtig gute Telefongespräche mit ihm in den letzten Tagen. Er wirkt sehr positiv und scheint auf dem Weg zur kompletten Erholung zu sein“, sagte er in der Vorwoche: „Wir haben da jetzt kein Datum gesetzt, aber die Länderspielpause gibt eine gute Gelegenheit, um das alles ein bisschen zu reflektieren und mal einzuschätzen, wann er zurückkommen wird.“