Der 20-jährige Ibrahim Maza träumt von einer Weltkarriere. Mit Bayer Leverkusen will er in dieser Saison zwei Titel holen, zu seinen Zielen gehören Teams wie Paris Saint-Germain.

Mittelfeld-Juwel Ibrahim Maza vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat in seiner Karriere noch viel vor. „Ich will unbedingt mal die Champions League gewinnen. Das ist schon ein Ziel. Mein Traum ist es, irgendwann zu den Besten der Welt zu gehören und den Ballon d’Or zu gewinnen. Dafür arbeite ich“, sagte der 20-Jährige im Interview mit RTL/Sky Sport.

Der algerische Nationalspieler war zuletzt bei der prestigeträchtigen Gala auf Platz neun der besten Jungstars gewählt worden, seinen einzigen Punkt erhielt er dabei ausgerechnet von seinem Idol. „Von Lionel Messi ausgewählt zu werden, ist eine große Ehre für mich. Das ist schon etwas Besonderes. Das gibt einem noch mal eine große Motivation“, sagte Maza.

Maza will mit Leverkusen Titel holen

Seine Stärken sieht der gebürtige Berliner vor allem im Dribbling. „Das kann ich schon ganz gut, aber es geht noch besser“, sagte Maza: „Ich bin noch nicht perfekt oder gut genug. Es gibt immer ein Level höher.“ Er mache „viel instinktiv“, die Vergleiche mit Florian Wirtz seien „etwas Schönes“. Wie der ehemalige Bayer-Star sei auch er „ein stiller Junge, der es genießt, Fußball auf dem Platz zu spielen“, sagte Maza.

Als Traumziele nannte er Klubs wie Paris Saint-Germain, Real Madrid, den FC Barcelona oder FC Arsenal. „Darauf arbeite nicht nur ich hin, sondern viele Fußballer“, sagte Maza, der vorher aber auch mit Bayer Großes vor hat. „Ich möchte dieses Jahr sicherlich Trophäen gewinnen: die Europa League und den DFB-Pokal. Über die Bundesliga wollen wir uns zu 100 Prozent für die Champions League qualifizieren. Wir haben eine super Mannschaft, einen super Trainer, und wenn jeder alles gibt, können wir das auch schaffen.“

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