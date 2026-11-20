Manuel Neuer wird während seiner Verletzungspause überraschend in Brasilien gesichtet. Nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln erklärt Bayerns Sportvorstand Max Eberl die Hintergründe.

Während der FC Bayern zuhause gegen den 1. FC Köln auf dem Platz steht, befindet sich Manuel Neuer rund 9000 Kilometer entfernt in Brasilien. Bilder des verletzten Torwarts sorgten am Freitag in den sozialen Medien für Aufsehen. Nach dem Remis in der Bundesliga hat Sportvorstand Max Eberl die Hintergründe der ungewöhnlichen Umstände erklärt – und dabei eine wichtige Unterscheidung gemacht.

„Er macht die Reha nicht extern, er darf eine Woche jetzt ein bisschen entspannen“, antwortete Eberl auf eine entsprechende Reporterfrage. Die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden. Hintergrund ist Neuers Verletzung am rechten Fuß, die derzeit ohnehin nur eingeschränkte Reha-Maßnahmen zulässt.

Max Eberl erklärt, warum Manuel Neuer sich in Brasilien aufhält Max Eberl erklärt, warum Manuel Neuer sich in Brasilien aufhält © IMAGO/HJS

„Er kann eh nicht viel machen. Es kann ein bisschen der Fuß mobilisiert werden, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehe. Deswegen haben wir gesagt, er kann eine Woche raus“, stellte Eberl klar.

Eberl erklärt Neuers Comeback-Plan

Die eigentliche Arbeit wartet demnach erst noch auf den 40-Jährigen. „Wenn wir zwischen Weihnachten und Neujahr dann Urlaub haben, dann wird er voll arbeiten müssen, weil im Grunde ja dann sein Comeback ansteht“, erläuterte Eberl.

Neuer hatte sich Anfang November im Bundesliga-Spiel gegen Mainz einen Sehnenteilanriss im rechten Fuß zugezogen. Seitdem fällt der Bayern-Torhüter aus. In Neuers Abwesenheit steht Jonas Urbig zwischen den Pfosten.

Am Freitag waren in den sozialen Netzwerken Videos aufgetaucht, die Neuer in Brasilien zeigen sollen – unter anderem auf einem Motorroller. Der FC Bayern hatte daraufhin bereits bestätigt, dass der Auslandsaufenthalt mit dem Verein abgestimmt sei.