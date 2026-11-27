Der Rekordnationalspieler übt erneut Kritik an den Münchner Bossen und lobt Joshua Kimmich.

Lothar Matthäus hat den FC Bayern in der Causa Jamal Musiala erneut scharf kritisiert, aber lobende Worte für Joshua Kimmich gefunden.

Das berühmte „Mia san mia“ sei in den vergangenen „zwei, drei Wochen mit Füßen getreten worden und das tut mir leid“, sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler bei RTL/Sky Sport. „Wenn so eine Sache passiert, dann muss man das intern regeln und nicht über uns Medien.“

Die Kritik von Vizekapitän Kimmich an der Chefetage nach den konzertierten Attacken auf Musiala fand Matthäus hingegen „fantastisch“ und meinte: „Vielleicht hat es den Bossen nicht gepasst, aber es sollte die Bosse wachrütteln, um solche Situationen in Zukunft anders zu händeln.“ Kimmich habe „keinen beleidigt. Er hat klar gesagt, dass es der falsche Weg war. Und dass es nicht Bayern-like war. Dem kann ich hundertprozentig zustimmen.“

Vor einer möglichen Geldstrafe für Kimmich warnte der 65-Jährige: „Mit Strafen regelt man das nicht. Dann macht man schon wieder das nächste Fass auf.“ Kimmich habe „gezeigt, dass er ein wahrer Kapitän ist, weil er nicht nur Musiala schützt, sondern alle seine Spieler schützen will“.