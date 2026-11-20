Bernd Leno wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Keeper des FC Fulham reagiert entspannt auf die Gerüchte.

Sein Name fiel im Zusammenhang mit dem im kommenden Sommer bevorstehenden Umbruch im Tor des FC Bayern zuletzt häufiger – doch Bernd Leno hält sich zu einer möglichen Ersatzrolle beim Fußball-Rekordmeister noch bedeckt.

„Es hat sich bisher niemand gemeldet“, sagte der Keeper, der seit 2022 in England beim FC Fulham spielt, im Interview mit RTL/Sky Sport: „Natürlich habe ich die Situation auch mitbekommen, aber ich sehe das sehr entspannt.“

Bernd Leno spielt seit 2022 für den FC Fulham Bernd Leno spielt seit 2022 für den FC Fulham © IMAGO/Shutterstock

Erwartet wird, dass die derzeit verletzte Nummer eins in München, Manuel Neuer (40), und auch der dritte Keeper Sven Ulreich (38) ihre Laufbahn im Sommer beenden. Mit dem 23-jährigen Jonas Urbig steht der Nachfolger von Neuer bereits in den Startlöchern.

FC Bayern: Erfahrener Torhüter wird als Ersatz gesucht

Gesucht wird ein erfahrener Ersatz. Rund um die Torwartfrage beim FC Bayern kursierten zuletzt auch Namen wie Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Loris Karius (Schalke 04). Leno betonte, dass das „Gesamtpaket“ stimmen müsse. Dann werde man sehen, „ob es mich vielleicht wieder nach Deutschland verschlägt“.

Leno, 34 Jahre alt und in der Bundesliga einst bei Bayer Leverkusen und danach in England beim FC Arsenal aktiv, verweist jedoch darauf, dass er sich in Fulham „sehr wohl“ fühle. Lenos Vertrag bei dem Premier-League-Klub läuft im Sommer aus.

Bezüglich seiner Zukunftsplanungen hat er sich noch nicht festgelegt: „Vielleicht ist es auch eine wertvolle Erfahrung, sich mal hinten anzustellen oder etwas anderes zu machen“, sagte er, „manchmal denke ich aber auch, dass es schade wäre, sich irgendwo hinten anzustellen, weil man eigentlich noch das Zeug dazu hat.“

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