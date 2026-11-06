Der Offensivspieler musste gegen Manchester unter der Woche angeschlagen vom Feld.

RB Leipzig bangt vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg um Offensivspieler Antonio Nusa. Trainer Martin Demichelis ließ einen Einsatz des Norwegers am Samstag (15.30 Uhr) zunächst offen. „Antonio ist am Limit. Wir müssen bis morgen warten“, sagte Demichelis am Freitag: „Danach entscheiden wir, ob er spielen kann oder nicht.“

Nusa, der bisher in allen Bundesligaspielen dieser Saison in der Startelf gestanden hatte, war in der Champions League unter der Woche mit muskulären Beschwerden ausgewechselt worden. „Er war fast verletzt“, hatte Demichelis nach der Niederlage gegen Manchester City (2:3) gesagt: „Wenn ich ihn nicht runternehme, verlieren wir ihn für sechs Wochen.“

Auch bei anderen Spielern will Demichelis bis zum Spieltag warten, er verwies auf den eng getakteten Spielplan. Gegen City habe RB „brutal gearbeitet. Es ist die vierte Englische Woche in Folge, die Belastung war extrem hoch. Wir warten bis morgen ab, wer startet – das Ziel ist eine frische Mannschaft auf dem Platz“, sagte der Argentinier.