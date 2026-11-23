Die formstarken Sachsen sind in der Champions League zum Siegen verdammt.

RB Leipzig muss vorerst auf Innenverteidiger Castello Lukeba verzichten. „Castello steht wegen einer Knieprellung aus dem Spiel bei Union Berlin nicht im Kader“, sagte Trainer Martin Demichelis vor dem Champions-League-Spiel gegen den RC Lens am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). Auch ein Einsatz am Wochenende in der Bundesliga beim SC Freiburg scheint fraglich, für den 23-Jährigen rückt Maxime Estève in die Startelf.

In der Königsklasse kämpfen die zuletzt formstarken Sachsen noch um das Mindestziel Zwischenrunde und sind gegen den französischen Vizemeister zum Siegen verdammt. „Wir stehen bei drei Punkten, brauchen die Zähler und wissen ganz genau, wo wir stehen“, sagte Demichelis und fügte an: „Lens hat ebenfalls drei Punkte, wird pressen und nach vorne spielen.“

Dass Frankreichs Pokalsieger noch unter den Folgen des 1:9 gegen Como 1907, der höchsten Niederlage der Champions-League-Historie, leidet, glaubt Leipzigs Trainer derweil nicht: „Im Sport lernst du aus Niederlagen: Das 1:9 ist lange abgehakt, sie werden eine Reaktion zeigen. Entscheidend ist, was wir mit und gegen den Ball machen.“