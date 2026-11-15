Kramer schwärmt von Gladbach-Talent Mohya

"Klopp gibt eine Million Interviews, eine Million sind gut"

Christoph Kramer schwärmt von Gladbach-Juwel. Zudem blickt der Weltmeister von 2014 optimistisch auf die Zukunft seines Herzensklubs.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Christoph Kramer hat im Rahmen des „POWWOW Sports Festivals“ lobende Worte für Gladbach-Talent Wael Mohya gefunden. Außerdem blickte der 35-Jährige hoffnungsvoll auf die nahe Zukunft seines Ex-Klubs Borussia Mönchengladbach.

In einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm, geriet Kramer bei Mohya regelrecht ins Schwärmen: Der 17-Jährige sei ein „Riesen-Typ“. Der frühere Gladbacher prognostizierte, Mohya werde „alles aufsaugen wie ein Schwamm und seine Karriere weiter vorantreiben“.

Wael Mohya mit der DFB-Nationalmannschaft im Trainingslager in Herzogenaurach Wael Mohya mit der DFB-Nationalmannschaft im Trainingslager in Herzogenaurach © IMAGO/MIS

Mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach fühlt sich Kramer noch immer stark verbunden. Das sei aber nicht der einzige Grund für die Begeisterung des Weltmeisters von 2014 für das Talent: „Ich freue mich nicht nur, weil er Gladbacher ist, sondern auch für den Jungen. Weil ich ihn irgendwie ganz gerne mag.“ Sein Rat an Mohya: Er solle „weiterfliegen“.

Für die aktuelle Nations-League-Phase wurde Mohya erstmals in das Aufgebot der A-Nationalmannschaft berufen. Bislang stand er aber noch nicht im Spieltagskader.

Kramer bei Gladbach optimistisch

Zuversichtlich zeigte sich Kramer auch mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf von Gladbach. Dabei verwies er auf die Vorsaison: „Die steigen nicht ab. Wir haben vier Punkte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir in der letzten Saison sechs Punkte. Also keine Panik auf der Titanic. Keine angenehme Situation, aber wir werden es schaffen.“

Borussia Mönchengladbach belegt nach neun Spieltagen mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 12:25 den letzten Tabellenplatz.

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