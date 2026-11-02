Knie-OP: Hranac fehlt der TSG „einige Wochen“

Der Hoffenheimer Innenverteidiger hatte sich im Pokal verletzt.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss vorerst auf Innenverteidiger Robin Hranac verzichten. Wie die Kraichgauer mitteilten, hat sich der 26-Jährige am Montag einer „kleineren Knie-Operation“ unterzogen. Zuvor hatte er beim Pokal-Aus bei Zweitligist Holstein Kiel (3:4 im Elfmeterschießen) am vergangenen Mittwoch eine Verletzung am linken Knie erlitten.

Der Tscheche fehlt der TSG nach der OP am Außenmeniskus nun voraussichtlich „einige Wochen“, wie es in der Mitteilung hieß. Bereits beim 0:2 in der Bundesliga am Samstag bei Werder Bremen hatte Hranac nicht mitwirken können. Der Ausfall trifft Hoffenheim auch deshalb besonders hart, da mit Albian Hajdari derzeit ein weiterer Innenverteidiger laut kicker noch mindestens bis Ende des Jahres verletzungsbedingt pausieren muss.