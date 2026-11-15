Die Münchnerinnen setzen ihre Erfolgsserie fort. Wolfsburg-Trainer Stephan Lerch hadert mit zwei nahezu identischen Gegentoren.

Ausgerechnet die nur 1,63 m große Bernadette Amani ließ die Wolfsburger Abwehr gleich zweimal per Kopf ganz schlecht aussehen. Beim 4:1 (2:0) des FC Bayern im Bundesliga-Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg avancierte die kleine Mittelfeldspielerin mit ihrem Doppelpack zur großen Matchwinnerin – und hinterließ beim deklassierten Rivalen Erklärungsbedarf.

„Sie war die freie Spielerin“, erklärte VfL-Trainer Stephan Lerch angesäuert nach den beiden Eckball-Gegentoren am ARD-Mikrofon. Wolfsburg habe bei gegnerischen Standards eine klare Strategie: „In dem Fall haben wir drei Spielerinnen, die den Raum abdecken.“ Dass dabei jemand ungedeckt bleibe, sei „irgendwo Mathematik“, sagte Lerch: „Und in dem Fall ist sie es jetzt gewesen. Zweimal.“

Geplant war die kuriose Kopfballshow der Ivorerin keinesfalls. „Einstudiert waren die Ecken nicht“, verriet Bayern-Torschützin Linda Dallmann: „Vielleicht wurde sie durch ihre Größe nicht so beachtet.“

Brutale Dominanz des FC Bayern München

Amani (36./81.) traf jeweils nach einer Ecke von Klara Bühl. Dallmann (45.+2) und ein Eigentor von Janina Minge (56.) besiegelten den zehnten Münchner Sieg im zehnten Saisonspiel, Cecilie Floe (90.+2) gelang nur noch Ergebnismakulatur. Mit nunmehr 52 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge bauten die Bayern ihren Vorsprung auf Wolfsburg auf sechs Punkte aus.

„Wir reden vom FC Bayern“, sagte Lerch auf die Frage, warum seine Mannschaft offensiv kaum stattfand: „Ich kann es nicht oft genug sagen, was für eine Qualität da auf dem Platz steht.“ Gerade die Dominanz der Gäste im Ballbesitz habe es seiner Mannschaft schwer gemacht.

Dallmann räumte derweil ein, dass das Ergebnis etwas zu deutlich ausgefallen sei. „Ob es ein 4:1 am Ende sein musste, weiß ich nicht“, sagte die Nationalspielerin: „Aber am Ende haben wir schon verdient gewonnen.“

Bei aller nationalen Dominanz sieht Dallmann die Münchnerinnen international allerdings noch nicht am Ziel. „Uns fehlt noch ein bisschen die Konstanz über 90 Minuten, um wirklich ans Top-Level anzugreifen“, sagte die 32-Jährige mit Blick auf die Champions League. Dort habe die Mannschaft bereits ihre beiden Gesichter gezeigt: „Stand jetzt sind wir noch nicht bereit, wirklich das Top-Level über 90 Minuten zu bringen.“