Kein Wiedersehen der Brüder: Mario Götze fehlt in Paderborn

Der Routinier der Eintracht leidet an einer Ohrenentzündung und muss am Samstag wohl pausieren.

Kein Bruder-Duell in Paderborn: Wenn Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga beim Aufsteiger antritt, wird Mario Götze voraussichtlich nicht mit dabei sein – und damit auch das Treffen mit seinem Bruder, dem SC-Profi Felix, verpassen. Wegen einer Ohrenentzündung werde der Weltmeister von 2014 wohl auf eigenen Wunsch zu Hause bleiben, sagte SGE-Trainer Adi Hütter am Donnerstag. „Er wird mit Antibiotikum behandelt“, erklärte Hütter, „ich gehe nicht davon aus, dass es sich in den nächsten 48 Stunden verbessern wird.“

Erfreulichere Nachrichten gab es von Eintracht-Stürmer Younes Ebnoutalib, der von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft Mitte November nominiert wurde. „Die Entwicklung, die er genommen hat, freut mich“, sagte Hütter, der sich von der Leistungskurve, die sein Angreifer seit dem Sommer genommen hat, gar „etwas überrascht“ zeigte. Dass Sturmkollege Jonathan Burkardt von Klopp nicht nominiert wurde, sei „schade“, Hütter wollte sich in die Entscheidungen des Bundestrainers jedoch „nicht einmischen“.

In Paderborn erwartet der Coach, dessen Team zuletzt im DFB-Pokal und in der Bundesliga den Hamburger SV zweimal mit 3:1 besiegt hatte, einen „unangenehmen“ Gegner, „der sehr mutig nach vorne presst. Wir versuchen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen.“