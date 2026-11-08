Karius unterläuft dicker Patzer gegen Hoffenheim

Schon früh in der Partie verursacht der Schalker Schlussmann mit einem schweren Fehler im eigenen Strafraum ein Gegentor.

Auweia! Loris Karius hat beim Bundesligaspiel vom FC Schalke 04 bei der TSG Hoffenheim (JETZT im LIVETICKER) mit einem schweren Patzer für die frühe Hoffenheimer Führung gesorgt.

Der S04-Keeper bekam den Ball nach einem Doppelpass mit Soufiane El-Faouzi im eigenen Strafraum zugespielt und hielt ihn zunächst ruhig am Fuß. Doch plötzlich spielte der 33-Jährige die Kugel direkt auf den anlaufenden Fisnik Asllani, der nur noch seinen Fuß hinhalten musste (10.).

Karius (l.) patzt, Katic kann es nicht fassen Karius (l.) patzt, Katic kann es nicht fassen © IMAGO/RHR-Foto

Black-Out von Karius: Schalke liegt früh zurück

Von dort sprang der Ball über Karius hinweg ins Tor, die Hausherren führten. Ein dicker Patzer, dabei hatte der Schalker Keeper bis dato eine nahezu makellose Saison gespielt und gehört seit Wochen zu den besten Torhütern der Liga.

Bereits fünfmal war er in der laufenden Spielzeit zum Spieler des Spiels gekürt worden, er entnervte am zweiten Spieltag unter anderem den FC Bayern München mit starken Paraden. Sogar Gerüchte um eine DFB-Nominierung hatte es zeitweise gegeben.

Während Schalke mit gerade mal vier Toren nach neun Spielen die schwächste Offensive der Liga stellt, haben die Königsblauen jedoch auch nur zehn Treffer kassiert – der drittbeste Wert aller Mannschaften. Daran hatte Karius mit seinen Leistungen einen gewichtigen Anteil. Kurze Zeit nach seinem Patzer stellte TSG-Stürmer Tim Lemperle nach feinem Steckpass von Asllani auf 2:0, diesmal war Karius machtlos (26.).

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