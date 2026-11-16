Gute Nachrichten für den FC Bayern: Jamal Musiala peilt seine Rückkehr in den Kader des Rekordmeisters an.

Das Warten hat ein Ende!

Jamal Musiala wird nach SPORT1-Informationen am kommenden Freitag beim Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln in den Kader zurückkehren – vorausgesetzt, im Laufe der Trainingswoche tritt kein Rückschlag auf.

Jamal Musiala steht vor seinem Comeback beim FC Bayern Jamal Musiala steht vor seinem Comeback beim FC Bayern © IMAGO/STEINSIEK.CH

Der 23-Jährige hatte sich am 24. September beim Aufwärmen vor dem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Amsterdam einen Muskelfaserriss zugezogen.

Musiala vor Comeback

Seit nunmehr zehn Tagen trainiert Musiala aber wieder mit der Mannschaft. Die Rückkehr ins Aufgebot ist auch mit Vincent Kompany abgesprochen, der seinerseits nach gesundheitlich bedingter Pause wieder an der Säbener Straße ist.

Nur wenige Tage nach den viel diskutierten Aussagen von Uli Hoeneß im BR gibt es also erfreuliche Nachrichten rund um Musiala.

Nach knapp zwei Monaten Verletzungspause steht der Offensivstar vor seinem Comeback. Für Kompany ist die Rückkehr seines Ausnahmekönners eine willkommene Verstärkung – gerade mit Blick auf die zahlreichen Spiele bis zur Winterpause.

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