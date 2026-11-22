Kurz vor dem Abpfiff kommt es zur Eskalation - auch Frankfurts sonst so besonnener Trainer ist mittendrin.

Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt hat die hitzige Schlussphase im Duell mit der TSG Hoffenheim inklusive seines kleinen Wutausbruchs mit etwas Abstand gelassen eingeordnet. Schon kurz nach Abpfiff konnte der Österreicher über die Szene schmunzeln. „Muskelverletzungen habe ich mir keine zugezogen“, witzelte Hütter nach dem 1:0 (1:0)-Heimsieg: „Aber es gehört in diesem Stadion dazu mit diesen Emotionen, der Energie, die da ist.“

Tief in der Nachspielzeit hatte Frankfurts Oscar Höjlund an der Seitenauslinie fair gegen Ozan Kabak gegrätscht, Kabak allerdings fühlte sich offenbar überhart angegangen. Er sprang völlig entgeistert auf, riss Höjlund nieder und sorgte damit dafür, dass sich die Bänke leerten. Auch Hütter eilte herbei, um Kabak in die Schranken zu weisen, wurde aber zurückgehalten. Der Innenverteidiger sah die Rote Karte (90.+3), sein fünfter Platzverweis in der Bundesliga.

„Es war halt eine Rudelbildung, da kommen viele Emotionen zusammen. Ich bin aber eher dazu da, unsere Spieler zu schützen“, sagte Hütter. Mehrere Hoffenheimer Spieler hielten den Coach zurück, dafür sprach er ein Kompliment aus. Die Gegner hätten „geglaubt, ich geh‘ auf irgendwen los“ und hätten ihn „geschützt“: Er habe „berechtigterweise meine Gelbe Karte bekommen. Das gehört im Fußball einfach dazu.“

TSG-Trainer Christian Ilzer ärgerte der Platzverweis seines Stammspielers enorm. „Das schmerzt mich heute fast so sehr wie die Niederlage, dass wir uns auf einer Position, wo wir so dünn besetzt sind, selbst geschwächt haben“, sagte er. Kabak wird mindestens das Heimspiel gegen den FC Augsburg nächsten Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gesperrt verpassen.