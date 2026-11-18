Die beiden Vereinsikonen des FC Bayern dürften in naher Zukunft ihre aktiven Karrieren beenden.

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer kann sich die beiden Vereinslegenden Thomas Müller und Manuel Neuer in Zukunft in verantwortlichen Positionen beim deutschen Fußball-Rekordmeister vorstellen.

„Das sind Ikonen des FC Bayern, und der Verein war immer bekannt dafür, dass er ehemalige Spieler einbindet. Die Tür steht offen“, sagte Hainer vor der Jahreshauptversammlung der Münchner am Samstag im Interview mit t-online.

Thomas Müller (li.) und Manuel Neuer Thomas Müller (li.) und Manuel Neuer © picture-alliance/Kirchner-Media/SID/Bahho Kara

Sowohl Neuer (40) als auch Müller (37) dürften ihre aktive Karriere in naher Zukunft beenden. Er sei sich jedoch „nicht sicher, ob Thomas Müller oder Manuel Neuer schon wissen, was sie nach ihrer Karriere machen wollen“, ergänzte Hainer.

FC Bayern: Verjüngung des Vorstands ist geplant

Zudem habe der FC Bayern „aktuell einen Vorstand, mit dem wir sehr zufrieden sind“. Die Verträge von Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl waren vor kurzem verlängert worden.

Grundsätzlich sei ihm die „Verjüngung“ in der Vereinsführung jedoch „ein wichtiges Anliegen“, betonte Hainer. „Uli Hoeneß ist 74, Karl-Heinz Rummenigge 71, ich bin 72. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der FC Bayern in den nächsten 126 Jahren genauso erfolgreich ist wie in den vergangenen. Dafür müssen wir Leute finden, die übernehmen“, sagte er: „Der ganze Prozess, den FC Bayern für die Zukunft aufzustellen, läuft sehr gut.“