Marius Bülter erzielt zwei seiner drei Treffer gegen Elversberg nach punktgenauer Flanke von Borna Sosa und belohnt die gemeinsamen Einheiten.

Nachdem Marius Bülter und Borna Sosa die Fans des 1. FC Köln mit ihrem Zusammenspiel verzaubert hatten, schwärmten die beiden nur so voneinander. „Ich glaube, dass Borna gute Flanken schlagen kann, ist bekannt“, sagte Bülter, der zwei seiner drei Treffer gegen die SV Elversberg (5:0) per Kopf nach punktgenauer Vorarbeit des Kroaten erzielt hatte.

Der Stürmer freute sich besonders darüber, dass sich das gemeinsame Flankentraining ausgezahlt hatte. „Wir haben das schon viel trainiert. Es ist natürlich umso schöner, dass es heute geklappt hat“, sagte Bülter. Sowohl beim Führungstreffer (8.) als auch beim 3:0 (39.) wurde er beinahe identisch vom Kölner Linksverteidiger bedient und köpfte beide Flanken wuchtig in die lange Ecke.

Kölner Erfolgsstory mit „ein bisschen“ Anlauf

Auch Sosa zeigte sich begeistert und lobte seinen Mitspieler dafür, die beiden „perfekten Flanken“ verwertet zu haben. „Er hatte einen sehr, sehr guten Laufweg“, sagte er über Bülter, dessen Kopfbälle „unglaublich schwer zu halten“ seien. Der Stürmer legte sogar noch einen dritten Treffer (68.) nach und sicherte sich die Auszeichnung zum „Man of the Match“.

Dennoch offenbarte Sosa, dass es zwischen den beiden nicht sofort geklickt hatte. „Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um uns kennenzulernen“, sagte er. Doch nun sei „ein Automatismus“ zwischen ihnen entstanden.

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