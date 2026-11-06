Jamal Musiala kommt seinem Comeback näher - und macht beim FC Bayern einen entscheidenden Schritt. Neuigkeiten gibt es auch zu Aleksandar Pavlovic.

Jamal Musiala hat beim FC Bayern das Training mit der Mannschaft wieder aufgenommen. Rund sechs Wochen nach seinem Muskelfaserriss kommt der deutsche Nationalspieler seinem Comeback damit um einen entscheidenden Schritt näher.

„Jamal hat sich der Gruppe im Training wieder angeschlossen, was wirklich positiv ist“, sagte Bayerns Interimstrainer Aaron Danks vor dem Spiel der Münchner gegen den FSV Mainz am Samstag. Die Partie am Wochenende komme für den 23-Jährigen zu früh, aber es sei „sehr positiv, ihn wieder bei uns zu haben.“

Der FC Bayern München kann positive Nachrichten bei Jamal Musiala verkünden Der FC Bayern München kann positive Nachrichten bei Jamal Musiala verkünden © IMAGO/Eibner

So ist der Stand bei Pavlovic und Neuer

Musiala hatte sich am 24. September verletzt und bislang nur individuell trainiert. Wann genau er wieder für Bayern auflaufen kann, ist laut Danks noch nicht im Detail absehbar. Nach der Länderspielpause solle Musiala vollständig integriert sein: „Aber es gibt kein festes Datum oder ein bestimmtes Spiel, wo er wieder vorgesehen ist.“

Der zuletzt angeschlagene Aleksandar Pavlovic habe eine Trainingseinheit absolviert, verriet Danks noch. Ob der Mittelfeldspieler gegen Mainz zum Einsatz kommen kann, sei aber noch offen. Manuel Neuer stehe zur Verfügung.

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