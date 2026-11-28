Die Borussia führt bis in die Nachspielzeit - kassiert dann aber den Ausgleich durch Niclas Füllkrug.

Alexander Blessin konnte die Enttäuschung nicht verbergen. „Es ist bitter, das Ganze in Worte zu fassen“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem wilden 3:3 (1:1) bei Werder Bremen: „Es war ein richtig gutes Spiel von uns, normalerweise hätten wir als verdienter Sieger vom Platz gehen müssen.“

Doch weil Gladbach in den letzten Minuten die Gegentreffer durch Eren Dinkci (85.) und Niclas Füllkrug (90.+2) nicht verhindern konnte, stand am Ende wieder nur ein Unentschieden. Mit lediglich fünf Punkten bleibt Gladbach Tabellenletzter, der Abstand auf den Relegationsplatz könnte noch deutlich anwachsen.

„Es tut jetzt weh. Wir können wieder konstatieren, dass es ein gutes Spiel war. Irgendwann müssen wir diese Spiele mal gewinnen“, sagte Blessin. Denn um in der Tabelle vorwärts zu kommen, benötige das Team Siege.

Die Gäste hatten durch Treffer von Kevin Diks (27., Handelfmeter nach Videobeweis) und Franck Honorat (46., 78.) geführt. „Normalerweise sollte es reichen, aber dann am Schluss wird es ekelhaft“, sagte Blessin über die hektischen Minuten am Ende: „Die langen Bälle haben wir nicht gut verteidigt. Dann sind sie kaltschnäuzig und einfach gut in der Box vertreten gewesen.“

Und so blieb am Ende wieder nur ein Punkt – und ein Lob des Gegners. „Die Gladbacher haben es gut gemacht und uns vor einige Probleme gestellt“, sagte Torjäger Füllkrug.