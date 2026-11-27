Der FCA-Coach sucht aber für das Duell mit Hoffenheim noch nach der besten "Position" im Stadion.

Der gesperrte Trainer Manuel Baum vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg fährt als „Fan“ seiner Mannschaft zum Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim – und mit einem großen Fragezeichen. „Ich muss noch mal in mich gehen, wo die beste Position für mich ist“, sagte der Coach am Freitag.

Auf der Tribüne womöglich? Davon ist Baum noch nicht überzeugt. „Ich könnte da schon sehr hibbelig sein und glaube, dass das eine große Herausforderung für mich wird.“ Er nehme gerne noch Tipps entgegen, was gegen die Nervosität helfen könne, meinte der 47-Jährige mit einem Schmunzeln.

Nach seiner Roten Karte im Duell mit dem FSV Mainz 05 (3:1) ist Baum für ein Spiel gesperrt. Er darf eine halbe Stunde vor Spielbeginn nicht mehr in den Innenraum und damit nicht mehr mit seiner Mannschaft in Kontakt treten. Das Verbot gilt bis eine halbe Stunde nach Abpfiff.

Seine Zuständigkeiten hat er „auf mehrere Köpfe verteilt – nicht auf einen, an dem alles hängt. Wir arbeiten die ganze Zeit so, dass wir nicht abhängig von Personen sind. Es geht um Aufgaben, die erfüllt werden müssen.“

Und das sind gegen die TSG nicht wenige. Hoffenheim verfüge über „eine brutale, außergewöhnliche Spieler-Qualität“, die Mannschaft der TSG sei „Top-6-verdächtig“, sagte Baum: „Sie haben sich punktemäßig in der Tabelle verlaufen und gehören deutlich weiter oben hin, deswegen wird es eine große Herausforderung.“

DEINE MEINUNG

Wieder mithelfen kann dabei der zuletzt erkrankte Calvin Brackelmann. Verzichten muss Augsburg auf Noahkai Banks, Jeffrey Gouweleeuw, Noah Massengo, Chrislain Matsima und Steve Mounié. „Wir wollen da nicht hinfahren, und nur verteidigen“, sagte Baum, „wir wollen mutig und zielstrebig Fußball spielen.“