Loris Karius und der FC Bayern - läuft da was? Der Schalker Torhüter selbst spielt die Spekulationen herunter.

Schalke-Torhüter Loris Karius hat gelassen auf die Gerüchte um seine Person reagiert. Die Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern hat der 33-Jährige bislang nach eigener Aussage auch nur den Medien entnommen.

„Ich bekomme es genauso mit wie ihr. Mir steht es auch nicht zu, Gerüchte zu kommentieren. Dafür ist auch nicht der Anlass“, sagte Karius nach dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart bei Sky.

Loris Karius steht seit Anfang 2025 bei Schalke unter Vertrag Loris Karius steht seit Anfang 2025 bei Schalke unter Vertrag © IMAGO/DeFodi Images

Bayern-Gerüchte? Karius will keine „wilden Sachen kommentieren“

„Heute haben wir hier gespielt. Ich will jetzt nicht irgendwelche wilden Sachen kommentieren. Ich habe mit niemandem gesprochen. Meine tägliche Arbeit hier ist anspruchsvoll genug. Ich fühle mich sehr wohl auf Schalke und spiele sehr gerne hier. Wir haben in den nächsten Wochen einiges vor, deswegen ist mein voller Fokus darauf“, ergänzte der Torhüter.

Karius hatte seinen Vertrag bei den Königsblauen erst verlängert und ist noch bis 2028 gebunden. „Es ist sehr, sehr schön, hier im Tor zu stehen vor der Nordkurve. Da kann man sich schon geehrt fühlen, hier vor den Leute jedes Mal im Tor zu stehen“, sagte der Keeper.

Matthäus: „In dieses Bild passt Karius“

TV-Experte Lothar Matthäus sieht in Karius‘ Aussagen kein generelles Dementi. „Wenn es nur ein Gerücht wäre, hätte er ja sagen können: ‚Es ist nur ein Gerücht.'“ Aber: „Er hat es nicht gemacht. Außerdem spricht man als Verein nicht direkt mit dem Spieler, sondern mit seinem Management.“

Er glaube ihm alles, was er gesagt hat, führte Matthäus weiter aus: „Aber ich glaube auch, dass man irgendwie von seinem Management einen Kontakt hat. Weil Bayern sucht – und das ist kein Geheimnis – für die nächsten Jahre nach einer neuen Nummer zwei mit Erfahrung, mit Reife, mit Qualität. Und in dieses Bild passt Loris Karius.“

DEINE MEINUNG

Kürzlich gab sich auch Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann hinsichtlich möglicher Abwerbeversuche gelassen. „Da bin ich ganz entspannt und kann selbstbewusst sagen: Man ist doch lieber die Nummer eins auf Schalke, als woanders nur Ersatz zu sein“, sagte Tillmann der WAZ.

Zuletzt hatte Sky Karius als möglichen Backup-Keeper in München ins Spiel gebracht. Neben Karius werden auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim und Bernd Leno vom FC Fulham als mögliche Kandidaten für die Torwartposition hinter Jonas Urbig gehandelt. Baumann gilt dabei derzeit als Favorit.

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