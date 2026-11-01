Füllkrug trifft immer weiter: „Mannschaft im Vordergrund“

Der Topstürmer der Grün-Weißen ist weiter nicht zu stoppen.

Niclas Füllkrug trifft immer weiter – und sieht großen Anteil an seinem persönlichen Erfolg beim „charakterlich“ top aufgestellten Team von Werder Bremen. „Wir gehen immer wieder die Intensität und das macht extrem Spaß mit dieser Mannschaft“, sagte der 33-Jährige nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim: „Ich freue mich über den Rekord, dennoch bleibt die Mannschaft und eine tolle Teamleistung im Vordergrund.“

Füllkrug erzielte mit voller Überzeugung und all seiner Wucht den Führungstreffer in der 57. Spielminute und traf damit im siebten Liga-Spiel in Serie. Der Nationalmannschaftsanwärter zog damit mit Klub-Ikone Völler gleich, der 1982/83 in ebenso vielen Partien hintereinander traf. Eren Dinkci (82.) legte nach. Seit der Niederlage zum Saisonauftakt beim SC Freiburg (1:4) sind die Hanseaten ungeschlagen.

Dinkci, Verteidiger Amos Pieper und Torwart Karl Hein betonten danach allesamt den Vorbildcharakter von Füllkrug für die Mannschaft. „Wie er sich da beeindruckend mit einer energetischen Leistung durchgesetzt hat, hat uns nochmal angezündet“, sagte auch Trainer Daniel Thioune über seine Nummer zehn, die mit neun Treffern die Torjägerliste der Bundesliga anführt.