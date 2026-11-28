Der 20-Jährige nimmt die Rolle als Führungsspieler in Köln voll an - und spricht zudem über Angebote im vergangenen Sommer und seinen Karriereplan.

Nationalspieler Said El Mala geht beim Bundesligisten 1. FC Köln trotz seines jungen Alters gerne voran. „Ich will Verantwortung übernehmen, auch wenn ich nicht der Älteste bin. Der Trainer sagt mir auch immer wieder, dass ich genau das tun soll. Ich versuche, mit meinem Spiel die Mannschaft mitzuziehen“, sagte der 20-Jährige im kicker-Interview.

Er sei „auf jeden Fall“ eine Führungspersönlichkeit. „Ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass ich früher immer nur mit Älteren abgehangen habe. Ich hatte nie jüngere Freunde und fühle mich auch ehrlich gesagt nicht wie 20, sondern ein bisschen älter im Kopf“, sagte El Mala.

El Mala spricht über seine Zukunft in Köln

Die legendären Nummer 10 auf dem Rücken gebe ihm einen zusätzlichen Push. „Ich spüre die Verantwortung, den Druck und die Erwartung, die die Kölner an mich haben. Aber es tut mir gut. Ein bisschen gekitzelt zu werden, hilft mir immer weiter, weil ich so meistens noch besser performe“, sagte El Mala.

Im Sommer entschied er sich für Köln und gegen einen Wechsel. „Es ist kein Geheimnis, dass ich Angebote bekommen habe, die ich mir auch angehört habe. Aber ich konnte mir nichts so richtig vorstellen“, sagte El Mala. Und in Zukunft? „So etwas kann man nicht planen. Was kommt, das kommt. Gerade fühle ich mich wohl in Köln. Lassen wir diese Saison erstmal zu Ende gehen, bis dahin ist es noch ein langer Weg“, sagte El Mala und fügte lachend an: „Wenn es nach Mama geht, soll ich einfach in ihrer Nähe bleiben.“

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