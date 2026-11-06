Niclas Füllkrug ist noch bis zum Saisonende an Werder Bremen ausgeliehen. Die Zukunft des Nationalspielers ist offen, Werder-Boss Clemens Fritz hat einen klaren Wunsch.

Werder Bremens Geschäftsführer Clemens Fritz (45) wünscht sich eine Zusammenarbeit mit Top-Stürmer Niclas Füllkrug (33) über den Sommer hinaus. Fritz betont jedoch auch, dass die Entscheidung über die Zukunft des von West Ham United ausgeliehenen Torjägers nicht allein von Werder abhängt.

„Wir wissen, was wir an Niclas haben, und Niclas weiß, was er an Werder hat. Wir würden uns natürlich freuen, wenn er über die Saison hinaus in Bremen bleibt,“ sagte Fritz im Interview mit RTL/Sky Sport: „Wichtig ist zunächst, dass sich der Spieler wohlfühlt. Ich glaube, das ist gegeben.“

Clemens Fritz weiß, was er an Torjäger Niclas Füllkrug hat Clemens Fritz weiß, was er an Torjäger Niclas Füllkrug hat © Marco Steinbrenner/DeFodi Images/picture-alliance/SID/Marco Steinbrenner

Werder hat keine Kaufoption für Füllkrug

Der Geschäftsführer des Tabellenfünften der Bundesliga gab jedoch auch zu bedenken, dass sich Werder mit dem englischen Zweitligisten einig werden muss: „Der nächste Schritt ist dann, mit West Ham in den Dialog zu kommen. Wir werden dazu natürlich Gespräche führen. Am Ende müssen wir auch schauen, wie das wirtschaftliche Paket aussieht.“

Die Leihe Füllkrugs endet am Saisonende, eine Kaufoption für den 24-maligen Nationalspieler haben die Bremer nicht. Seit seiner Rückkehr an die Weser ist „Fülle“ unverzichtbar, mit neun Treffern aus acht Spielen führt er derzeit die Torschützenliste der Bundesliga an. Knapp anderthalb Jahre nach seinem letzten Länderspiel belohnte Bundestrainer Jürgen Klopp den 33-Jährigen jüngst wieder mit einer Nominierung für die Nationalmannschaft.

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