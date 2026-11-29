Felix Magath glaubt nicht, dass Manuel Neuer seine Karriere fortsetzen will. Der einstige Trainer des Superstars des FC Bayern hat ein Problem abseits des Platzes ausgemacht.

Felix Magath erwartet ein baldiges Karriereende von Manuel Neuer. Geht es nach dem früheren Trainer des Torhüters, wirken sich dessen angebliche private Probleme auch auf die Performance auf dem Platz aus.

„Ich bin immer derjenige gewesen, der Manuel Neuer verteidigt hat. Dass er jetzt eine private Situation hat, die ihn beschäftigt, wirkt sich natürlich auch auf die Leistung auf dem Spielfeld aus“, sagte Magath im SPORT1 Doppelpass.

Manuel Neuer ist derzeit verletzt Manuel Neuer ist derzeit verletzt © IMAGO/HMB-Media

Magath hatte einst beim FC Schalke mit Neuer zusammengearbeitet. „Ich befürchte, so wie sich das entwickelt hat, dass Manuel jetzt so langsam die sportliche Perspektive nicht mehr in den Vordergrund stellt und sich so langsam aus dem Profigeschäft verabschiedet“, mutmaßte er nun.

Neuer sieht bei Neuer ein Problem

Magath spielte damit auf Berichte in der Boulevardpresse an, die von Eheproblemen Neuers handeln.

„Ich wäre immer noch der Meinung, dass er von den Fähigkeiten immer noch der beste deutsche Torhüter wäre“, führte der 73-Jährige weiter zu dem Torhüter des FC Bayern aus: „Aber wenn man sich mit solchen Themen beschäftigen muss, drückt das auf die Leistung.“

Herausforderungen abseits des Platzes könne man schließlich nicht ausblenden: „Sonst hätte ich gesagt: Der kann ruhig noch bis 41, 42 spielen. Aber so ist es für alle Beteiligten ein Problem.“

Neuer fällt aktuell verletzt aus, nach einem Sehnenteilriss im Fuß wird er im Januar zurückerwartet. Zu Beginn der Saison hatte er angedeutet, dass er sich wahrscheinlich im kommenden Sommer vom Profisport verabschieden werde.

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