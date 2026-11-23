In der Debatte um Jamal Musiala müssen sich die Bayern-Bosse immer wieder einen ganz bestimmten Vorwurf gefallen lassen. Dabei gerät die ursprüngliche Bedeutung des Klub-Mottos häufig in Vergessenheit. Es gibt einen bemerkenswerten Widerspruch.

Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge – innerhalb nur weniger Tage trugen alle drei ihre Zweifel an Musialas zukünftiger Leistungsfähigkeit in die Öffentlichkeit. Der Aufschrei ist groß. Die Alphatiere stehen am Pranger, denn nicht nur die Form und die Tonalität, sondern auch der Inhalt stößt vielen Fans sauer auf.

Zu beobachten war das auf der Jahreshauptversammlung am Samstag und während der traditionellen Fanclub-Besuche am Tag darauf. Viele Anhänger wundern sich über das Führungstrio des eigenen Vereins. Teilweise herrscht sogar Wut. Ein Vorwurf: In der Führungsriege verrate man aktuell das berühmte Klub-Motto „Mia san mia“.

Uli Hoeneß steht für den FC Bayern Uli Hoeneß steht für den FC Bayern © IMAGO/Smith

SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger kann die Kritik nachvollziehen, weist aber im Podcast „Die Bayern-Woche“ auf einen wichtigen Unterschied hin: „Ihr ‚Mia san mia‘ verlieren die Bayern aktuell überhaupt nicht. Es steht für unbändigen Willen und Selbstbewusstsein und dass du immer an dich glaubst. Gerade in einer Situation wie jetzt. ‚Mia san mia‘ bedeutet, dass man auch ohne Kane und Olise selbstbewusst nach Lille fliegt und dort gewinnt – egal, ob es regnet, hagelt oder schneit.“

FC Bayern: Die Wurzeln des „Mia san mia“

Zur Erinnerung: Seine Wurzeln hat der berühmte Wahlspruch in den 1980er-Jahren. Nach Erinnerung des langjährigen Mediendirektors Markus Hörwick stimmten Ludwig Kögl, Hansi Dorfner, Hansi Pflügler und Klaus Augenthaler den Gesang 1986 oder 1987 bei einer Meisterfeier auf dem Rathausbalkon an. Die Fans sangen spontan mit. Die Botschaft: Uns kann keiner was!

Der Gesang besang das bayerische Selbstbewusstsein und die eigene Stärke. Kumberger nennt es im Podcast „Krachlederne Breitbeinigkeit“. Es ging ursprünglich weniger um familiäre Fürsorge als vielmehr um eine Haltung, die den FC Bayern bis heute auszeichnet: Stolz, unbedingter Siegeswille und das Wissen um die eigene Stärke.

DEINE MEINUNG

Wer das ursprüngliche „Mia san mia“ mit der Vorstellung einer harmonischen Bayern-Familie gleichsetzt, übersieht deshalb einen wichtigen Teil seiner Geschichte. Doch damit ist die Sache nicht erledigt.

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Klopp-Berater Kosicke entwickelte Wertekanon

Denn aus dem Gesang wurde im Laufe der Jahre eine Marke und schließlich eine regelrechte Vereinsphilosophie. Daran hatte ausgerechnet Jürgen Klopps Berater Marc Kosicke entscheidenden Anteil. Im Jahr 2008 entwickelte er gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des FC Bayern einen Wertekanon mit 16 Grundsätzen.

Und einer davon lautete ausdrücklich: „Mia san Familie“. Dazu gehörte auch das Versprechen: „Wir stehen ein Leben lang zusammen.“ Die Bayern haben den familiären Zusammenhalt also selbst zum Bestandteil ihrer offiziellen „Mia san mia“-Philosophie gemacht. Und genau daran dürfen die Fans ihren Verein und dessen Verantwortliche selbstverständlich messen.

Bei der Jahreshauptversammlung verwendeten viele Redner in ihren Wortmeldungen die Begrüßungsformel „Liebe Bayern-Familie“. Es zeigt, wie wichtig dieser Teil der Klub-Identität den Anhängern ist – und eigentlich auch den Verantwortlichen.

Was der Fall Musiala besonders deutlich vor Augen führt

Doch zur Wahrheit gehört ebenso: Aus dieser Familie kann man ganz schnell entfernt werden. Das musste beispielsweise Juan Bernat erfahren, mit dem Hoeneß einst öffentlich abrechnete.

„Das klingt furchtbar hart und ist es vermutlich auch. Aber das ist Business. Fußball ist Business. Aktuell kann man tatsächlich nicht von der Bayern-Familie sprechen. Das ist alles Zuckerguss“, erklärt Kumberger.

Die Bayern haben ihr ursprüngliches „Mia san mia“ also keineswegs verloren. Doch zwischen dem selbstbewussten Selbstverständnis eines Weltklubs und dem Anspruch einer fürsorglichen Familie liegt bisweilen eine beträchtliche Distanz. Der Fall Musiala führt das gerade besonders deutlich vor Augen.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.

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