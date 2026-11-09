Uli Hoeneß lässt mit deutlichen Worten über Jamal Musiala aufhorchen. Der Bayern-Patriarch spricht wie immer Klartext, aber hat er wirklich einen Plan?

Dass die Sendung, in der sich Uli Hoeneß am Wochenende zu Wort meldete, ausgerechnet „Der Sonntags-Stammtisch“ heißt, passt ins Bild. Denn die Aussagen, die der Bayern-Patron unters Volk brachte, waren in Teilen Stammtisch pur.

Doch nicht selten sind es eben diese klaren Worte, die viel Wahrheit in sich tragen – so auch bei Hoeneß. Denn rein wirtschaftlich betrachtet ist Jamal Musiala für den FC Bayern momentan vor allem eines: ein enorm teurer Ausfall. Aufgrund seiner Verletzung bekommt der FC Bayern wenig bis gar nichts zurück.

Wie geht es mit Jamal Musiala weiter? Wie geht es mit Jamal Musiala weiter? © IMAGO/Philippe Ruiz

„Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist“, erklärte Hoeneß und warf dann eine brisante Frage auf: „Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …“

Uli Hoeneß als Bote

Es sind Worte, die die Sorgen im Verein ausdrücken, dass Musiala nach der schweren Verletzung bei der Klub-WM 2025, den Absencen und seinem aktuellen Muskelfaserriss nicht mehr das Niveau früherer Zeiten erreichen könnte.

An der Säbener Straße zweifeln daran einige. Hoeneß ist – wie so oft – lediglich der Bote, der das Thema in die Öffentlichkeit bringt. Nach SPORT1-Informationen gibt es auch unter anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats Zweifel, ob Musiala seine frühere Leistungsfähigkeit noch einmal erreichen kann.

DEINE MEINUNG

„Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen. Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht“, sagte Hoeneß. Damit sprach er ungewöhnlich offen über die wirtschaftlichen Konsequenzen von Musialas Erkrankung.

Zwar machte der Ehrenpräsident deutlich, dass der FC Bayern den Vertrag seines Stars keineswegs infrage stellen werde. Doch allein die Tatsache, dass er dieses Szenario öffentlich durchspielte, dürfte nicht überall gut angekommen sein.

Fraglich, ob solche Spekulationen und die Hinweise auf die finanziellen Aspekte Musiala schneller gesund werden lassen.

Kopfschütteln beim FC Bayern und im Musiala-Umfeld

Hinter den Kulissen ist daher durchaus ein gewisses Kopfschütteln zu vernehmen – an der Säbener Straße und auch im Musiala-Umfeld. Denn Hoeneß übersieht in seiner Argumentation gleich mehrere Punkte: Erstens vermischt er die langfristigen Sorgen wegen Musialas neurologischer Erkrankung mit dessen aktueller Situation. Der Nationalspieler fehlt derzeit wegen eines Muskelfaserrisses. Zweitens wurde Musiala zu Beginn der Saison von Trainer Vincent Kompany in den höchsten Tönen gelobt. Und drittens hatte der Verein erst am Freitag jubelnd verkündet, dass der 23-Jährige wieder am Mannschaftstraining teilnimmt.

Der FC Bayern verbreitet also Zuversicht. 48 Stunden später verbreitet Uli Hoeneß Zweifel. Eine abgestimmte Kommunikation sieht anders aus. Hoeneß‘ Gedanken haben ihre Berechtigung, der Zeitpunkt wirkt aber deplatziert.

Jamal Musiala verletzte sich in der Länderspielpause beim DFB Jamal Musiala verletzte sich in der Länderspielpause beim DFB © IMAGO/HMB-Media

Warum verdient Jamal Musiala so viel?

Nach SPORT1-Informationen reicht der Vorstoß zwar nicht für ein Erdbeben aus, doch ein Beigeschmack bleibt. Obendrein bringt Hoeneß ein Dauer-Tuschel-Thema an die Oberfläche: Warum verdient Musiala eigentlich so viel und wer gestand ihm einen solchen Vertrag zu?

Eine Frage, die angesichts der enormen Summen durchaus ihre Berechtigung hat. Allerdings wurde Musialas Verlängerung unter völlig anderen Voraussetzungen ausgehandelt. Dass sich die gesundheitliche Situation eines Spielers später dramatisch verändern kann, gehört zu den Risiken des Fußballgeschäfts.

Deshalb stellt sich noch eine ganz andere Frage: Was gewinnt der FC Bayern eigentlich dadurch, dass solche Diskussionen ausgerechnet jetzt öffentlich geführt werden?

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach