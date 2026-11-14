Hitziger Streit um Neuer hört gar nicht mehr auf

Uli Hoeneß thematisiert angesichts der gesundheitlichen Probleme von Jamal Musiala dessen üppiges Gehalt. Doch warum bleibt einem anderen verletzungsanfälligen Großverdiener des FC Bayern eine solche Debatte erspart?

Manuel Neuer fällt immer wieder verletzungsbedingt aus. Der Kapitän des FC Bayern gehört zudem seit Jahren zu den Großverdienern beim deutschen Rekordmeister. Zwei Dinge, die auch auf Jamal Musiala zutreffen.

Doch während Uli Hoeneß angesichts der gesundheitlichen Probleme von Musiala dessen hoch dotierten Vertrag zum Thema machte, blieb Neuer bislang von einer solchen Debatte verschont. In der neuen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“ wirft SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger deshalb eine pikante Frage auf.

Zwischen Manuel Neuer (l.) und Jamal Musiala (r.) scheint Uli Hoeneß einen Unterschied zu machen Zwischen Manuel Neuer (l.) und Jamal Musiala (r.) scheint Uli Hoeneß einen Unterschied zu machen © IMAGO/Jan Huebner

„Warum reduziert man nicht das Gehalt von Manuel Neuer?“, sagt er und schiebt hinterher: „Der ist ja auch ständig verletzt. Der wird nicht angepiekst von Uli Hoeneß.“

Bei Musiala wird diskutiert, bei Neuer nicht

Kumberger geht es freilich nicht darum, eine Gehaltskürzung bei Neuer anzuregen. Vielmehr stellt sich die Frage, warum im Fall Musiala plötzlich eine Diskussion geführt wird, die bei einem anderen verdienten Bayern-Star offenbar gar nicht erst aufkommt.

Denn grundsätzlich gilt für beide Spieler das Gleiche: „Verletzungen, auch neurologische Probleme, Krankheiten, gehören ja zum Risiko für beide Seiten in so einem Vertrag“, erklärt der Insider.

Musiala hat seinen Vertrag beim FC Bayern im Februar 2025 bis 2030 verlängert und stieg damit zum absoluten Topverdiener beim Rekordmeister auf. Erst kürzlich wurde er im Punkt Gehalt von Harry Kane überholt.

„Uli Hoeneß ist jemand, der leistungsbezogen denkt“

Dass nun seine sportliche Gegenleistung angesichts seiner gesundheitlichen Probleme infrage gestellt wird, ist ein ungewöhnlicher Vorgang.

Kumberger erinnert in diesem Zusammenhang auch an Hoeneß‘ eigene Spielerkarriere. Als der damalige Bayern-Profi in den 70er-Jahren mit schweren Knieproblemen zu kämpfen hatte, ließ er sich einen stark leistungsbezogenen Vertrag geben.

DEINE MEINUNG

„Uli Hoeneß ist jemand, der leistungsbezogen denkt und auch hart gegenüber sich selbst war“, erklärt der SPORT1-Chefreporter. Das mag erklären, woher die Gedanken des Bayern-Patrons kommen. Es beantwortet allerdings nicht die Frage, warum Hoeneß seine Maßstäbe offenbar nicht bei allen Spielern gleichermaßen anlegt.

Hoeneß‘ Wortmeldung? „Wenig zielführend“

Hinzu kommt: Was soll eine öffentliche Ansage an einen verletzten Spieler überhaupt bewirken? Die Methode, einen Spieler mit markigen Worten anzupieksen und so eine Reaktion zu provozieren, hat Hoeneß beim FC Bayern in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich angewandt.

Im Fall Musiala hält Kumberger sie allerdings für wenig zielführend und sagt: „Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“

Mit seinen Aussagen erwecke Hoeneß den Eindruck, als würde Musiala nicht hart genug an seiner Rückkehr arbeiten. Dabei dürfte es kaum jemanden mehr ärgern als den Nationalspieler selbst, dass er dem FC Bayern momentan nicht auf seinem Top-Niveau helfen kann.

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Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.

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